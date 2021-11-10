Invamed Başkanı Raşit Dinç’in 10 Kasım mesajı

Uluslararası tıbbi cihaz üreticisi Invamed-RD GLOBAL Başkanı Raşit Dinç, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Dinç, “Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, önderlik ederek zafere ulaştırdığı Milli Mücadele ile Türk milletine ve dünyanın esaret altındaki tüm mazlum milletlerine umut ve ilham kaynağı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. yılında sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Raşit Dinç mesajında ayrıca, “Atatürk’e göre sağlık olmadan eğitim, üretim ve hiçbir alanda bir ulus başarıya ulaşılamaz ve tam bağımsız olamazdı. Bu nedenle Atatürk’ün ’Devlet olma savındaki siyasal kuruluşların en birinci görevi, halkının sağlığı ve sağlamlığıdır’ savından yola çıkarak, INVAMED-RD Global olarak üzerimize düşeni yapmak ve hem yüce Türk milletimizin hem de dünya vatandaşlarının sağlığı için bilimsel araştırmalarımıza ve üretmeye devam etmek en temel sorumluluğumuzdur” dedi.