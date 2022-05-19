INVAMED Başkanı Dinç’ten ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ mesajı

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayınlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Raşit Dinç, mesajında gençlere duyduğu güven ve inancı da vurguladı. “Sevgili gençler şüphe yok ki, dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarın da ülkemizi daha aydınlık yarınlara, daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla taşıyacak olan sizler olacaksınız” diyen Raşit Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“19 Mayıs, Milli Mücadelemizin sönmeyen ve hiç sönmeyecek tam bağımsızlık meşalesidir. Tam 103 yıl önce 19 Mayıs 1919’da, bir ulus, Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları öncülüğünde büyük bir azim ve kararlılıkla kendi kaderini belirlemek için var olma mücadelesini başlattı. Hürriyetinden vazgeçmeyen, esareti tümüyle reddeden ulusumuzun mücadelesini zafere taşıyan sahip olduğu Milli Egemenlik Ruhu’ydu. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi ile dünyanın tüm mazlum uluslarına örnek olmuş bu ruhun mirasçısı olmak ve geleceğe taşımaktan her zaman gurur duyduk. 1919 ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması için Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, en hakiki mürşit olan ilimden aldığımız güç ile çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.”