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İnternetten 2. el alırken dikkat

Yaklaşık 3 yıldır süren pandemi ve küresel ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv yer aldı. Sıfır otomobillerde artan fiyatlar araç sahibi olmak isteyenleri 2. ele yöneltti. Talep fazla olunca 2. el fiyatları da hızla yükselişe geçti. Uzmanlar da internetten 2. el araç alırken, dolandırılmalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Genel 03.03.2022, 09:04
İnternetten 2. el alırken dikkat

Yaklaşık 3 yıldır süren pandemi ve küresel ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv yer aldı. Sıfır otomobillerde artan fiyatlar araç sahibi olmak isteyenleri 2. ele yöneltti. Talep fazla olunca 2. el fiyatları da hızla yükselişe geçti. Uzmanlar da internetten 2. el araç alırken, dolandırılmalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Son zamanlarda internet üzerinden yapılan araç satışlarında dolandırıcılık vakaları da arttı. 2. el araç almak isteyenler dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Uzmanlar düşük fiyat vaadiyle internet üzerinden araç satan dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda uyardı.

20 yıldır otomotiv sektöründe çalışan HANCAR Otomotiv Genel Müdürü Alper Haboğlu, piyasada artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek, araç sahibi olmak isteyenleri uyardı. Haboğlu, internet üzerinde piyasanın altında satışa çıkarılan araçlara dikkat çekerek, “Araç sahibi olmak isteyenler ilk etapta uygun fiyata aldanabiliyor. Örneğin satışa çıkarılan araç internet üzerinde aracın maliyetinden 30-40 bin lira altında gösteriliyor. Araç sahibi olmak isteyenlerin mağdur olmamak için muhakkak iyi araştırmaları gerekiyor. Dikkat etmeleri lazım. Son dönemde bu tür olayları çok duyuyoruz. Satıcı adı altında 5 bin liraya insanlardan kaparo alıyorlar sonra ortadan kayboluyorlar. Kaparo verip o araç satıldı yalanına inanmayın. Bu noktada araç sahiplerinin mutlaka güvendikleri, bilinen firmalardan araç almaları lazım. Şahıslara Iban üzerinden alacakları aracı görmeden kaparo göndermesinler. Ruhsatı, aracın satıcının adına olduğunu görmeden, ekspertizim yaptırmadan internetteki görsele aldanmasınlar. Ruhsatın sorgulamasını muhakkak yapsınlar.” dedi.

2. el araç fiyatları ne zaman düşüşe geçer

Alper Haboğlu, artışın gerileyen üretim kaynaklı sıkıntılardan kaynaklandığını da hatırlatarak, “Son 3 yıl içerisinde otomotiv ile ilgili bildiğimiz her şey değişti. Pandemiden dolayı üretim kaynaklı sıkıntılar, üretime bağlı iş gücünün düşmesi, aynı zamanda fabrikalardaki çalışanların koronavirüs vakalarından dolayı izin alması üretim sürecini etkiledi. Bir yerde iş gücü kaybı oldu. Bu da doğal olarak otomotiv sektöründeki üretimi etkiledi” diye konuştu.

Haboğlu, 2. el otomobil fiyatlarının haftalık nasıl değiştiğini ve neden arttığı konusuna da değinerek, “Pandemi başladıktan sonra sistem de kendi kendini revize etmeye başladı. İnsanlar işlerine toplu taşıma ile gitmeyi tercih ederken, salgın döneminde özel otomobiller daha çok tercih edilmeye başlandı. Arz da var talepte. Ama sıfır olarak üretim azaldığından dolayı ve yeni arabalar gelmemeye başlayınca 2. el otomobil fiyatları arttı. Haftalık fiyatların artmasını da borsa gibi düşünün. Örneğin 10 liraya aldığınız aracı 12 liraya satıyorsunuz. 12 liraya sattığınız arabayı ise 15 liraya alıyorsunuz. 15 gün sonra onu satıyorsunuz 17 liraya, bir bakmışsınız sattığınız aracın aynısını 18-20 liraya alıyorsunuz. Durum böyle olunca, üretim de olmayınca sistem ve fiyatlar değişkenlik göstermeye başladı. Buna global döviz kuru artışları da dahil” şeklinde konuştu.

Araç alacakları haftalık artış ve küresel ekonomik dalgalanmaları göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirten Haboğlu, “Piyasa dengeleri şartları o kadar oynuyor ki dünkü kurla bugünkü kurun arasında 1 lira fark edebiliyor. Yerli otomobillerimizde olmadığı için hepsi Euro bazlı yurtdışından geldiği için fiyatlara ister istemez yansımalar olabiliyor. 2022’in 3. çeyreğinde artış ön görüyorum. Yazın başlangıcı ve koronavirüs vakalarının düşüş sürecine geçmesi ile piyasaların biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

“Elektrikli otomobiller 2022’de ön planda olacak”

Otomotiv sektöründe pandemi ile birlikte tercih edilen araç modelleri de değişti. Haboğlu, elektrikli otomobillerin son yıllarda daha çok tercih edildiğinin altını çizerek, “Elektrikli otomobillerin artık hayatımıza girdiğini resmen her alanda görüyoruz. Elektrikli otomobiller daha ekonomik görüldüğü için bu yönde talep oluştu. Bunun için altyapıların yeterli oranda arttırılması gerekiyor. Avrupa’da da henüz yeterli altyapı yok ama son 1-2 yıldır elektrikli otomobiller için istasyonlar ve altyapılar arttırılıyor. Bunun dışında araç sahibi olmak isteyenler D segmenti araçları daha çok tercih ediyor. Benzin maliyeti düşük küçük otomobiller de tercih edilen otomobiller arasında” dedi.

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