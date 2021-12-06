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“İnternet kullanıcıları daha da bilinçli olmalı”

Günümüzde oldukça artan internet kullanımı ile birlikte kişisel veri güvenliğinin de önemli bir konu haline geldiğini ifade eden Öğr. Gör. Ecem İren konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

Genel 06.12.2021, 09:59
“İnternet kullanıcıları daha da bilinçli olmalı”

Günümüzde oldukça artan internet kullanımı ile birlikte kişisel veri güvenliğinin de önemli bir konu haline geldiğini ifade eden Öğr. Gör. Ecem İren konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Ecem İren, kişisel bilgilerin ad, soyad, vatandaşlık numarası, doğum tarihi gibi kimlik bilgilerinden oluşmakla beraber aynı zamanda kişilerin ekonomik, sosyal veya kültürel bilgilerini de içermekte olduğunu ifade ederek, “Kişinin okuduğu okul, internet bankacılığı şifresi, e-posta adresi veya ev adresi gibi bilgiler de yine kişisel veriye örnek verilebilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle bu tür bilgiler sosyal medya veya finans uygulamaları aracılığı ile web ortamından paylaşılmaya başlanmıştır. Her ne kadar internet uygulamalarına kanunlar tarafından kişisel veri güvenliği konusunda yaptırımlar getirilmiş olsa da internet kullanıcıları bu konuda daha da bilinçlenmeli ve bireysel önlemler almalıdırlar.” uyarısında bulundu.

Ecem İren, önlem alınmadığı taktirde verilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilip farklı amaçlar ile kullanılabilmekte olabileceğini hatırlatarak bu durumların yaşanmaması için kullanıcıların bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

“Veri güvenliği konusunda oluşacak bireysel farkındalık var olan tehditlere karşı korur”

Bilgi güvenliği, bütünlüğü ve gizliliğinin korunması adına gerçekleştirilen eylemlerin kötü sonuçların da yaşanmasını engellenebileceğini söyleyen İren, 9 madde de dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı:

1.Kullanıcılar güvenli siteleri kullanmalı ve bu sitelerden dosya indirme, alışveriş gibi işlemleri gerçekleştirmelidir. Bu anlamda web sitelerinin geçerli bir sertifikası olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer ilgili web sitesinin linki “https” ile başlıyorsa güvenilir olduğu anlamına gelmektedir. Buna ek olarak kaynağı bilinmeyen uygulamalar indirilmemelidir.

2.Sosyal medya uygulamalarında yine yukarıda sayılan ev adresi, vatandaşlık, telefon numarası, konum veya e-posta bilgileri gibi kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır.

3.Uygulamalara izinler verilirken dikkatli olunmalı özellikle konum, galeriye erişim gibi izinler güvenilir olmayan uygulamalara verilmemelidir.

4.Kritik finansal bilgi akışlarının gerçekleştiği bankacılık işlemleri özellikle kafe, restoran gibi ortak kullanım alanlarının sağladığı internet aracılığı ile kesinlikle yapılmamalıdır. Çünkü ortak kullanılan internet ortamında hassas verilerin kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesi çok daha kolay olup kişiler kendi özel internetleri ile bu işlemleri gerçekleştirmelidirler.

5.Uygulama şifrelerinin kolay ulaşılabilir olmaması diğer bir deyişle halka açık yerlerde görülebilir olmamasına dikkat edilmelidir.

6.E-posta ile gelen ve güvenilir olmayan linklere basılmamalı, herhangi bir işlem yapılacaksa kurumların resmi web sayfalarına bağlanılmalıdır. Özellikle mail yoluyla gelen para yardımları, bağış gibi taleplere itibar edilmemeli ve bu maillerde bulunan bağlantıların zararlı olabileceği, cihaza virüs bulaştırabileceği unutulmamalıdır.

7.İnternet uygulamalarında basit ve tahmin edilmesi kolay şifreler kullanmak yerine gizlilik bakımından güçlü şifreler belirlenmeli ve bu şifreler belirli aralıklar ile değiştirilmelidir.

8.Bilgisayarlarda mutlaka antivirüs yazılımları bulundurulmalı ve belirli periyotlar ile taramalar yapılarak olası virüs tehlikelerine karşı önlem alınmalıdır. Ayrıca her zaman lisanslı yazılımlar tercih edilmelidir.

9.Uygulamalarda bulunan gizlilik ve güvenlik ayarları kontrol edilmeli yapılan paylaşımlar herkese açık hale getirilmemelidir.

İren, sonuç olarak kişisel veri güvenliği konusunda oluşacak bireysel farkındalık ve önlemlerin bizleri internet ortamında var olan tehditlere karşı koruyacağının altını çizdi.

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