İnşaat temel kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı
AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİNA TEMELİ KAZISINDA BULUNAN ROMA DÖNEMİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN LAHİTİN İÇERİSİNDEN FARKLI BÜYÜKLÜKLERDE 3 ADET TOPRAK KÜP ÇIKARKEN, KÜPLERİN İÇERİSİNDEN ELDE EDİLEN OBJELER İLE İLGİLİ İSE BİR AÇIKLAMA YAPILMADI. LAHİDİN AÇILDIKTAN SONRA GÖREVLİLERİN FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN ÜZERİNDE GEZMESİ İSE ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen bina temeli kazısında bulunan Roma dönemine ait olduğu iddia edilen lahitin içerisinden farklı büyüklüklerde 3 adet toprak küp çıkarken, küplerin içerisinden elde edilen objeler ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Lahidin açıldıktan sonra görevlilerin fotoğraf çekmek için üzerinde gezmesi ise eleştirilere neden oldu.
Dinar ilçesi TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatı için temel kazılması sırası esnasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı. Ardından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşa bir ekip sevk edildi. Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologlar yaptıkları hassas kazı ile lahiti gün yüzüne çıkarmayı başardı. Bulunan lahitin daha sonra üst kapağı açıldı. Görevliler kapağı açılan lahidin içerisinde 3 toprak küp bulurken, küplerin içerisinden elde edilen objeler hakkında ise açıklama yapılmadı.
Lahitin hangi döneme ait olduğunu Müze Müdürlüğü değil, inşaat sahibi açıkladı!
Lahitin bulunduğu inşaatın sahibi Süleyman Karataş, lahiti temel kazımı esnasında tesadüfen bulduklarını ifade ederek, “Kepçe çalışırken böyle bir nesneye takıldı. Sonrasında gördük ki bu nesne lahitmiş. Yetkililere haber verdik. Onlarda geldi, yaptıkları ilk incelemede lahitin Roma dönemine ait olduğunu söylediler. Müzemize böyle bir eseri kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi.
Öte yandan, Müze Müdürlüğü görevlilerinin lahitin dönemi ile ilgili bilgi vermemeleri ve lahitin kapağı açıldıktan sonra fotoğraf çekmek için üzerinde gezmeleri ise eleştirilere neden oldu.