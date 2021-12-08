ING’nin yer aldığı finansman işlemlerine Bonds & Loans’dan 2 ödül

İSTANBUL (AA) - ING’nin yer aldığı iki finansman işlemi, “Bonds & Loans Türkiye Ödülleri 2021” kapsamında 2 ödüle layık görüldü.

ING'den yapılan açıklamaya göre, finansman alanında uluslararası uzmanlık ve deneyime sahip ING’nin yer aldığı iki finansman işlemi, GFC Media Group tarafından düzenlenen, Türk sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın organizasyonlarından “Bonds & Loans Türkiye Ödülleri 2021” kapsamında 2 ödül aldı.

ING’nin kreditör olarak yer aldığı sürdürülebilirlikle bağlantılı Denizbank DPR (Diversified Payments Right) Seküritizasyon İşlemi “Yılın Yapılandırılmış Finansman İşlemi” ödülünü alırken, ING’nin ortak lider düzenleyici bankalardan biri olarak destek verdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tahvil İhracı ise “Yılın En İyi Kurumsal İşlemi” olarak seçildi.

- "Uluslararası deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, ING’nin finansman alanında dünya çapındaki yetkinliğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Uluslararası piyasalardan sağlanan ve özellikle uzun vadeli finansmanların ülke ekonomisinin gelişimi açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ING olarak, uluslararası uzmanlık ve deneyimimiz ile Türkiye’de farklı birçok finansman işleminde aktif olarak yer almaktan ve Türkiye’deki kurumları desteklemekten mutluyuz. Kreditör ve ortak lider düzenleyici olarak destek verdiğimiz iki işlemin de sektörde oldukça saygı duyulan Bonds & Loans Türkiye Ödülleri 2021 kapsamında ödüllendirilmesinden dolayı ayrıca gurur duyuyoruz. ING olarak, Türkiye’nin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaya ve uluslararası deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz.”