İngiltere’ye bir günlük göçmen geçişinde rekor

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Manş Denizi’nden bir günde geçen göçmen sayısını bin olarak duyururken, bu sayısının bir günde en fazla göçmen geçişi rekoru kırıldığını açıkladı.

Manş Denizindeki göçmen geçişinde yeni bir rekor kırıldı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, ülkeye ulaşmak üzere bin düzensiz göçmenin botlarla kanalı geçtiğini açıkladı. Beş bot ve 4 sınır gücü kuvvetine ait teknelerin eşlik ettiği botta bulunan bin göçmenin geçişi, yalnızca bir günde en fazla göçmen geçişi rekoru kırılmış oldu.

2021 yılı içerisinde ise 23 binden fazla göçmen botlarla Fransa’dan İngiltere’ye geçiş yaparken İngiliz yetkililer bölgedeki kontrolü sağlayamadığı için Fransa’yı suçladı.

İngiltere’ye geçen göçmenler iltica talebinde bulunuyor

2020 yılında 8 bin 404 kişi İngiltere’ye geçiş gerçekleştirirken, kanalı geçerek İngiltere’ye ulaşan göçmenlerin yüzde 98’i iltica talebinde bulundu. Ancak, başvurular korona virüs salgınında seyahat yasaklarının sınırlandırılmasının ardından düşüş gösterdi. 2019 yılında 35 bin 737 iltica başvurusu yapılırken, 2020 yılında bu sayı 29 bin 815’e düştü. 2021 yılının ilk yarısında ise 14 bin 670 başvuru yapıldı.

İngiliz yetkililer, kanal geçişlerini durdurmaya çalışırken, kanal geçişlerini “tehlikeli ve gereksiz” olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, kaydedilen rekor sayıdaki göçmen geçişinin “kabul edilemez” olduğunu dile getirdi.

Bir günde bin göçmen ile geçiş rekoru kırılırken, son olarak en fazla geçiş 853 göçmen geçiş gerçekleştirmişti.