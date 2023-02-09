İngiltere’den Suriye’deki arama-kurtarma çalışmalarına 3 milyon sterlinlik ek yardım

İngiltere, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden büyük ölçüde etkilenen Suriye’deki arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek amacıyla ek 3 milyon sterlin finansman sağlayacağını duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye’de arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, İngiltere, Suriye’deki arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek amacıyla ek 3 milyon sterlin finansman sağlayacağını duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Depremlerin büyüklüğü ve Suriye’deki etkilenen bölgelere erişimdeki zorluklar gözönüne alındığında, İngiltere, Beyaz Baretlere arama-kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak için ek fon sağlayacak. Beyaz Baretlerin, gelişmiş operasyonel kapasitesini mümkün kılacak olan toplam yardım miktarımızı 3,8 milyon sterline çıkaran en az 3 milyon sterlinlik ilave bir finansman sağlayacağız. Bu, bina güvenliğinin değerlendirilmesi, yolların yeniden açılması ve kamu hizmetlerinin yeniden sağlanması dahil olmak üzere kurtarma projelerini destekleyecektir" denildi.

“Suriyeliler için kritik ve hayat kurtarıcı bir rol oynuyor”

Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu’dan sorumlu Devlet Bakanı Lord Ahmad konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Beyaz Baretler, depremlerin ardından en çaresiz koşullardaki Suriyeliler için kritik ve hayat kurtarıcı bir rol oynuyor. İngiltere olarak onlarla uzun süredir devam eden ortaklığımızdan gurur duyuyoruz” dedi.

Ahmad, "Şimdi ortak önceliğimiz, hayat kurtaran yardımın en çok ihtiyaç duyanlara verilmesini sağlamaktır. Suriye’de bunu en iyi gerçekleştirecek konumda olanlar Beyaz Baretlerdir" ifadelerini kullandı.