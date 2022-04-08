İngiltere’den, Putin’in kızlarına yaptırım

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarını ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kızını yaptırım listesine ekledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali kapsamında Rusya’ya uygulanan yaptırım listesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarını da ekledi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere’nin yeni yaptırımları, Başkan Putin’in kızları ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’u hedef alıyor" denildi. Açıklamada, "İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’yı yasadışı işgaline karşı küresel işbirliği çerçevesinde bu yaptırımları ABD ile koordine etti. Bu yaptırımlar, İngiltere’nin 25 Mart’ta Sergey Lavrov’un üvey kızı Polina Kovaleva’ya uyguladığımız yaptırımları izliyor" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kızlarına yaptırım uygularken, Kremlin’in yakın çevresinin gösterişli yaşam tarzlarını daha fazla hedef alacak. Devlet Başkanı Putin’in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova’ya seyahat yasakları uygulanacak ve mal varlıkları dondurulacak" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık ve uluslararası ortakları tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların boyutunun 275 milyar sterlinden fazla olduğunu ve bu maliyetlerin Putin’in savaşma kabiliyeti üzerinde derin ve zarar verici sonuçlar meydana getirdiğini söyledi.

"Rus ekonomisi Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana hiç görülmemiş bir ölçekte küçülüyor"

Dışişleri Bakanı Liz Truss ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eşi görülmemiş yaptırım paketimiz seçkinleri ve ailelerini hedef alırken, Rus ekonomisi, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana hiç görülmemiş bir ölçekte küçülüyor" dedi. Truss, "Ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor. G7 aracılığıyla, Rus enerjisinin kullanımına son vermek ve Putin’in Ukrayna’yı yasadışı ve haksız işgalini finanse etme yeteneğini sonlandırmak için ortaklarla birlikte çalışıyoruz. Putin’in nakit kaynaklarını keserek Rusya’nın savaş makinesinin üstündeki zor etkiyi artırıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümeti ve müttefiklerinin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ve ona yakın olan oligarkların varlıklarını dondurarak, seyahatlerini sınırlayarak ve çatışmayı finanse eden nakit rezervlerini engelleyerek Putin yönetiminden yaralananların savaşın sonuçlarını hissetmesini sağladığını belirtti. Bakanlık, oligarklar ve diğer zengin Rus kişi ve kurumların, lüks tüketim mallarına ve uluslararası pazarlara erişimlerini büyük ölçüde sınırlayan yaptırımların getirildiğini ifade etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada ayrıca Rus hükümetine Ukraynalı sivillere insani yardım sunulması için güvenli geçiş çağrısında bulunarak, "Rus liderliği acilen güvenli, hızlı ve engelsiz insani yardım erişimine izin vermeli ve sivillere güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde güvenli geçişler sağlamalıdır" dedi.