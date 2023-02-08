İngiltere’deki Türkler depremzedeler için seferber oldu

İngiltere’de yaşayan Türkler, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından İngiltere’de yaşayan Türkler de depremzedeler için seferber oldu. Newcastle şehrinde başlatılan kampanyaya birçok kişi bağış yaparken, bazı esnaf da birkaç günlük cirolarını depremzedelere ulaştıracakları sözünü verdi. Kampanyaya destek veren Türkler, Newcastle Türk Topluluğu Merkezinde bir araya gelirken, başta BBC olmak üzere İngiliz medyası da yardım organizasyonuna büyük ilgi gösterdi.

"İnsanlara maddi-manevi her yönden ulaşmamız lazım"

Kampanyanın öncülüğünü yapan Newcastle MÜSİAD Başkanı Şahin Gülmen, depremi haber aldığını anı anlatarak, "Ben sabah namazına geldim camiye. Hocamız Yasin okuyordu. Dua ederken ’Depremde hayatını kaybedenler için’ deyince, ben acaba diğer depremlerde ölenler mi diye düşündüm. Sonra hocamız ’Türkiye’de deprem oldu, duymadın mı?’ dedi. Sonra telefondan baktık ki bayağı büyük bir şey. Sonra bölgemizdeki topluluk başkanlarıyla telefonlaştık. Burada toplandık. Ne yapabiliriz diye istişare yaptık. Arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışıyorlar. Bölgemizdeki medya kuruluşları da bizimle röportaj yapıp destek vereceklerini söylediler. Yıkık binaların altında kalan, evsiz kalan insanlarımıza bir nebze olsun yardım edebilmek bizim için çok büyük mutluluk. Av vah ile bir şey olmuyor. Uğraşmamız lazım, insanlara maddi-manevi her yönden ulaşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Acil toplantı yaptık"

25 yıldır Newcastle’da yaşayan ve bu şehirdeki insanların üye olduğu Facebook grubunun yöneticisi olan İlhan Özcan ise, "Sabah uyandığımda deprem olduğunu duydum. Ama büyüklüğünün farkına daha sonra vardım. Sonra dernek başkanlarımız Şahin Bey ve Metin Bey aradı. Acil toplantı yaptık bu salonda. Birkaç dernek başkanı daha geldi. İnsanlara maddi-manevi nasıl yardım yapabiliriz diye konuştuk. Sonra alınan kararlarla bir banka hesabı açtık. Sonra yerel gazete ve televizyonlara haber verildi. Onlar ve sosyal medya aracılığıyla insanlara ulaştık ve bir şekilde yardım toplamaya çalışıyoruz. Bugünden itibaren bizimle kontakt kuran insanlar, AFAD’ın acil ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri göndermeye başlayacaklar. Bebek mamaları, bebek elbiseleri, ceketler, battaniyeler, şarj aletleri. İhtiyaç listesinde yer alan birçok şey gelecek" dedi.

"Köyümüzden kaybettiğimiz kişiler var"

Aslen Adıyamanlı olan ve Newcastle’da taksicilik yapan Abdullah Uçar da deprem haberini çok erken saatlerde aldıklarını söyleyerek, "Buranın saatiyle 1-2, Türkiye saati ile 4 gibi depremi haber aldık. Arkadaşlar mesaj attı. Sonra ailelerimizi aramaya çalıştık. Kimisine ulaştık, kimisine ulaşamadık. Ulaştığımız kişiler diğerlerine ulaştıklarını söyleyince biraz rahatladık. Sadece Adıyaman’da değil, 10 ilde olaylar oldu. Çok üzüldük yani. Şu an bekliyoruz. Köyümüzden kaybettiğimiz kişiler var. Dayımın kızı vefat etti. İnşallah karınca kararınca, elimizden geldiği kadar maddi-manevi yardım etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Newcastle’da taksicilik yapan bir başka Adıyamanlı Eyüp Kandemir de deprem haberini eşinden aldığını söyleyerek, "Haberi hanımımdan aldım. Buranın saatiyle bir buçuk olması lazım. Önce annemi aradım. Ağlıyordu. Herhalde dedim her yer yerle bir oldu. Sonra babamın sesini duyunca biraz rahatladım. Bacımı aradım. İlk derece akrabalarımın iyi olduğunu öğrendikten sonra tabii bir facia yaşanmış. Allah ölenlere rahmet etsin. İnşallah maddi-manevi destek vereceğiz" diye konuştu.

"Acı bir haberi gurbette almak insana daha da üzüyor"

Newcastle’de yaşayan bir diğer taksici Yılmaz Karakuş da acı haberi gurbette almanın daha da zor olduğunu ifade ederek, "Acı bir haberi gurbette almak insana daha da üzüyor. Yıkılıyorsun, uzaktasın. Yardım etmek istiyorsun, edemiyorsun. Gitmek istiyorsun, aynı anda gidemiyorsun. Türkiye’ye gitmiş olsak da yine bizim olduğumuz bölgelerdeki yollar, köprüler, tüneller kırık olduğu için. Bunu da araştırdık. Bulunduğumuz şehre yine gidemiyoruz. Askerler bırakmıyor çünkü. Yol filan yoktur diye. Bütün Türk milletinin başı sağ olsun. Kalanlara can sağlığı versin. Allah’tan dileğimiz, inşallah böyle bir depremle bir daha karşılaşmayız" ifadelerini kullandı.

"İki günlük ciromu yardım olarak göndereceğim"

Newcastle’daki Türk restoran sahibi olan İzzet Zengin de acı haberi aldıklarında çok üzüldüklerini belirterek, "Bir günlük, hatta iki günlük ciromu yardım olarak göndereceğim. Çalışanlarım da bir günlük yevmiyelerini depremzedeler için bağışlayacak" dedi. İzzet Zengin, müşterilere kampanyayla ilgili çağrıda bulunduğunu da belirtti.

"Herkesin elini taşın altına sokması lazım"

Newcastle yakınlarındaki Morpeth kasabasında faaliyet gösteren Pizza Corner’in sahipleri Yücel Yiber ve Doğan Kılıç da bir günlük cirolarını Türkiye’ye göndereceklerini ifade ederek, "Aslında bu yardımı gizli yapacaktık. Ancak insanlara örnek olması için duyurmaya karar verdik. Tarifsiz bir üzüntü yaşıyoruz. Herkesin elini taşın altına sokması lazım" şeklinde konuştu.

Adıyaman Gölbaşılı olan Doğan Kılıç da, "Çok yakın bir arkadaşımı kaybettim. Sadece arkadaşımı değil, birçok insanı kaybettik. Birçok insan da zarar gördü. Adıyaman Gölbaşı’na şu ana kadar yardım ulaşmamış. Arabası olan arabada yaşıyor, olmayanlar da açıktalar. Biz ortağımla bugün karar verdik. Günlük ciromuzu depremzedelere bağışlıyoruz. Umarım diğer arkadaşlara, dükkan sahiplerine örnek olur. Çünkü biz burada çok iyiyiz. Oradaki insanlar aç, ekmeğe muhtaç. Her türlü malzemeye, her türlü yardıma ihtiyacı var orada insanların. Lütfen yardım edelim. Facebook’tan, Instagram’dan profillerimizi karartmak, paylaşım yapmak yeterli değil" ifadelerine yer verdi.