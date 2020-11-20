İngiltere’de son 24 saatte 20 bin 252 yeni vaka

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 252 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 473 bin 508’e yükseldi.

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 20 bin 252 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 473 bin 508’e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 511 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 54 bin 286’ya yükseldi.

Korona virüs aşısı onay bekliyor

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, önümüzdeki aydan itibaren İngiltere’de Covid-19 aşılarının kullanımının başlayacağını duyurdu. Hancock, ABD ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç şirketi Biontech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının Birleşik Krallık’ta kullanım iznine uygunluğunun değerlendirilmesi için hükümetin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’na (MHRA) resmi olarak talepte bulunduğunu belirtti. Bakan Hancock, aşının onaylandığı takdirde Birleşik Krallık’ta Aralık ayında kullanılacağını belirterek, en çok risk altında olan gruplara öncelik tanınacağını açıkladı. Hancock, Covid-19 aşısının mevcut Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tesisleri içindeki aşılama merkezlerinde yapılacağını, ülkedeki pek çok pratisyen hekimin aşılama programına destek olacağını aktardı.

Bakan Hancock, onaylanması beklenen Covid-19 aşısını "ileriye doğru başka bir adım" olarak nitelendirirken, NHS’de uygulanacak olan aşının İngiltere genelinde ihtiyaca göre ücretsiz olacağını belirtti.

Grip aşısı ücretsiz yapılacak

Bakan Hancock, İngiltere’de 1 Aralık’tan itibaren 50 yaşın üzerindeki kişiler için grip aşısının ücretsiz yapılacağını açıkladı. Hancock, grip ve aynı anda Covid-19 ’a yakalamanın çok tehlikeli olduğunu belirterek, insanların grip aşısı olmasının her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.