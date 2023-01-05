İngiltere’de sağlık sistemi alarm veriyor

Sağlık sisteminde ciddi sıkıntıların yaşandığı İngiltere’de ambulans bekleme süreleri nedeniyle yüzlerce hastanın risk altında olduğu belirtildi. Ülkede hastanelerin acil tıp hizmetlerinden sorumlu kuruluş olan Kraliyet Acil Tıp Koleji Başkanı Dr. Adrian Boyle konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Strep A, grip, Covid-19 gibi hastalıklar nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşandığı gerekçesiyle bu yılın bekleme süreleri açısından en kötü kış olabileceğini söyledi. Her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunlar nedeniyle 300-500 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini ifade eden Boyle, acil servislerdeki kapasitenin arttırılması gerektiğini belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yapılan açıklamada ise bu verilerin kabul edilmediği, ölüm oranlarındaki artışın birçok nedenden kaynaklandığı ifade edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, yoğunluktan dolayı hastanelerde bazı operasyonların iptal edildiği, solunum yolu hastalarının çok fazla olması nedeniyle bazı hastanelerde oksijen sıkıntısı yalandığı belirtiliyor.

Hastalar saatlerce bekletiliyor

Geçtiğimiz hafta Swindon’da yer alan Great Western Hastanesi’ne ambulansla getirilen bir hasta 99 saat boyunca yatak beklemek zorunda kaldı. Hastanenin yöneticisi Jon Westbrooki, daha önce bu kadar hasta sayısıyla karşılamadıklarını ifade etti.

King’s Lynn’deki Queen Elizabeth Hastanesi’ne getirilen ve kalp rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki bir hastanın da yatak bulunamadığı için 12 saat boyunca ambulansta bekletildiği açıklandı. Hastane yönetimi bekleme süresinden dolayı hasta ve ailesinden özür diledi.

Saatlerce ambulans bekledi, hastanede öldü

Hull kentinde 29 Kasım’da, diyabet ve kas erimesi hastalığı olan 54 yaşındaki Teresa Simpson’ın rahatsızlanması üzerine eşi Matthew Simpson ambulans çağırdı. Ancak kendisine ambulansın birkaç saat gelemeyeceği bilgisi verildi. Simpson saatler sonra eşini tekerlekli sandalyesinde hareketsiz görünce tekrar arama yaptı. Simpson’ın ancak ikinci aramasının ardından ambulans geldi. Simpson yaptığı açıklama, “16 saat 45 dakika beklemek zorunda kaldım. Ancak geri arayıp eşimin hareketsiz göründüğünü söylediğimde geldiler" dedi. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Teresa Simpson, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Matthew Simpson, eşine 6 saat içinde müdahale edilseydi hayatta olacağına inandığını söyledi.