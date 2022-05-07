İngiltere’de Müslümanlar, Ramazan Bayramını Kutladı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı etkinlikleri için Trafalgar Meydanı’nda bir araya geldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Trafagalgar Meydanı’nda Ramazan Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Başkentte yaşayan yüzlerce Müslüman düzenlenen etkinliğe katılırken, etkinlik Londra halkı tarafından da büyük ilgi gördü. Öğle saatlerinde başlayan organizasyon da çocukların yüzleri boyanırken, çocuk korosu eşliğinde de şarkılar söylendi.

Etkinliğe katılan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan 2 yılın ardından yüz yüze bir etkinlikte buluşulduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada olmak gerçekten güzel. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca Covid-19 salgını sebebiyle gerçekleştiremediğimiz böyle önemli bir etkinlik için binlerce kişi bugün burada toplandı. Müslüman olsun ya da olmasın herkes burada kutlamalara katılıyor. Birlikte yaşamak bizi daha da güçlü kılıyor" ifadelerini kullandı.