İngiltere’de İslam Festivali düzenlendi

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Excel Fuar Merkezi’nde düzenlenen İslam Festivali büyük ilgi gördü.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Excel Fuar alanında dün İslam Festivali düzenlendi. Başkentte düzenlenen fuarda, el yazması Kur’an-ı Kerim, Türk-İslam medeniyetine ait hat yazısıyla yazılmış ve tezhip sanatı uygulanmış eserler sergilenirken, tesettür kıyafetleri de yer aldı. İslam dinine mensup olanlar fuar alanında ibadetlerini de gerçekleştirirken, İngiltere’nin farklı şehirlerinden fuara gelenlere İslam dini tanıtıldı.

Filisten’e Destek Stantları kuruldu

Londra’da gerçekleştirilen İslam Fuarı’nda kurulan bir çok stantta satılan ürünlerden elde edilen gelirin Filistinlilere yardım olarak gönderilmesi ise fuara katılanlar tarafından takdir gördü. Filistinli kişilerin üretimden toplamasına kadar her aşamasında yer aldıkları hurmaların satışından elde edilen gelir ise tamamen Filistin’de yardıma muhtaç kişilere gönderilirken, fuarın önümüzdeki sene de gerçekleştirileceği belirtildi.