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İngiltere’de ilk korona aşısı yapıldı

İngiltere’de Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen korona virüs aşısı ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan’a yapıldı.

Genel 08.12.2020, 10:42
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İngiltere’de ilk korona aşısı yapıldı
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İngiltere’de Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen korona virüs aşısı ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan’a yapıldı.

İngiltere, ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısına geçtiğimiz günlerde yaygın kullanım için onay vermişti. Onayın ardından İngiltere’de ilk korona virüs aşısı, 90 yaşındaki Margaret Keenan’a yapıldı. Keenan, “Korona virüs aşısını alan ilk kişi olarak ayrıcalıklı hissediyorum. Bu isteyebileceğim erken doğum günü hediyesi oldu. Yılın büyük bir kısmını tek başıma geçirdikten sonra yeni yılda ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi dört gözle bekleyebileceğim anlamına geliyor” dedi.

Birleşik Krallık’taki merkezler, 80 yaşın üzerindekiler ile bazı sağlık ve bakım personelini aşılayacak.
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