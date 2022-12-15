İngiltere’de hemşirelerden tarihi grev

İngiltere’de grev dalgası giderek büyüyor. Ülkede birçok meslek grubunun enflasyona karşı maaş zammı talebiyle başlattığı grevlere hemşireler de katıldı. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da Ulusal Sağlık Sistemi’nde (NHS) kilit role sahip on binlerce hemşire bugün greve gitti. Tarihi grev nedeniyle hastanelerdeki binlerce randevu ve ameliyat iptal oldu. Hemşireleri temsil eden en büyük sendikal yapı olan Kraliyet Hemşire Koleji (RCN), sendikanın 106 yıllık tarihindeki ilk grevinde kemoterapi, diyaliz, yoğun bakım üniteleri ve yeni doğan servislerinin hizmete devam edeceğini belirtti.

Grev dalgası Ocak ayına kadar sürebilir

RCN yalnızca İngiltere’de 47 bin hemşire kadrosunun boş olduğu NHS’deki personel sorununu da gündeme getirirken, hükümetin maaş konusunda yeniden müzakere masasına oturmaması durumunda grevin Ocak ayına kadar devam edeceğini belirtti. Sendika yüzde 19 zam talebinde bulunurken, İngiltere Sağlık Bakanı Maria Caulfield söz konusu oranının kabul edilebilir olmadığını ifade ediyor.

Hemşireler 20 Aralık’ta da grev yapacak. 21 Aralık’ta da ise binlerce ambulans ve acil servis çalışanı iş bırakacak.