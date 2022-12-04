İngiltere’de greve giden çalışanların yerine askeri personel gelebilir

İngiltere’de Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi, metro, ambulans ve sağlık görevlilerinin düzenlediği grevler nedeniyle halkın mağdur olmaması için askeri personelin eksiklik yaşanan yerlerde görev alabileceğini söyledi.

İngiltere’de Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi, metro, ambulans ve sağlık görevlilerinin kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev kararı almasının ardından İngiliz medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Noel sezonunda yapılabilecek grevler nedeniyle halkın işlerini kolaylaştırmak istediklerini söyleyen Zahawi, gerekli önlemlerin alınacağının altını çizdi. Gerekirse, greve giden çalışanların yerine askeri personelin alınacağını belirten Zahawi, askerlerin ambulans kullanabileceğini ve İngiltere sınırlarında çalışabileceğini ifade etti. Şu an ordu ile ilgili son kararın verilmediğini ancak bu önerinin, grevlerin devam etmesi durumunda mevcut seçeneklerden biri olduğunu aktaran Zahawi, "Aslında sendikalara vermek istediğimiz mesaj şu anın, grev zamanı olmadığı. Şimdi, yeniden deneme ve müzakere etme zamanı. Böyle şeylerin olması halinde, hükümet için yapılacak en doğru şey acil durum planına sahip olmak" dedi.

İngiltere’de askeri personel, Covid-19 salgını esnasında da çeşitli görevlerde bulunmuştu.