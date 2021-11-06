İngiltere’de Covid-19 sonrası ilk "şenlik ateşi" kutlamaları

İngiltere’de "Bonfire Night" olarak bilinen 400 yıllık geleneksel şenlik ateşi kutlamaları, korona virüs (Covid-19) pandemisinden bu yana ilk kez yeniden gerçekleşti.

İngiltere’de korona virüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl boyunca iptal edilen büyük çaplı etkinlikler yeniden düzenlenmeye başladı. "Bonfire Night" olarak bilinen 400 yıllık geleneksel şenlik, pandemi sonrası ilk kez bugün yeniden gerçekleşti.

İngiltere tarihinde önemli bir yeri olan geneksel Bonfire Night kutlamaları için ülkenin çeşitli yerlerinde saatlerce süren havai fişek ve ateş yakma gösterileri düzenlendi. Gösteriler ülkenin çeşitli yerlerinde yerel saat ile 18:00 civarında başlayarak gece yarısına kadar sürdü.

Şenlik Ateşi kutlamaları (Bonfire Night) İngiltere’de 1605 yılından beri her 5 Kasım gecesi İngiltere Kraliyeti ve Parlamentosu’nun terör saldırısından kurtuluşunu kutlamak için düzenleniyor. Her yıl İngiltere halkı, ülkenin dört bir yanındaki halka açık parklarda havai fişek gösterilerini ve şenlik ateşlerini seyretmek için toplanıyor.

1605’te İngiltere’de bir grup Roma Katolik aktivistinin dönemin hükümdarı olan Kral I. James’e İngiltere Parlamentosu’nda suikast düzenleme ve Westminster Sarayı’nı bombalama planlarının başarısız olması sonucunda, İngiltere halkı 5 Kasım gecesini şenlik ateşi yakarak kutlamaya başladı.

İngiltere halkı geleneksel kutlamalarda, suikast girişiminde bulunan grubun bomba uzmanı olarak bilinen Guy Fawkes adlı kişinin kuklasını da ateşte yakıyor.