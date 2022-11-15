İngiltere’de 3 kategoride esrar içecek gönüllü denek aranıyor

İngiltere’de King’s College London tarafından yürütülen ve esrarın beyin üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan çalışma için 3 kategoride bağımlı, hayatında üç defadan az veya hiç esrar kullanmamış gönüllülerin arandığı açıklandı.

İngiltere’de King’s College London tarafından esrarın insan beyni üzerindeki etkilerine ilişkin bir çalışma başlatıldı ve çalışmaya katılanlara ödeme yapılacağı açıklandı. Cannabis & Me adlı projeye, başkent Londra’da yaşayan ve şu anda uyuşturucu kullanan, üç defadan az kullanmış veya daha önce hiç denememiş 18 ila 45 yaşları arasında 6 bin gönüllü kabul edileceği duyuruldu. Bilim uzmanları, dünya çapında her gün 200 milyondan fazla insanın esrar kullanmasına rağmen etkileri hakkında çok az şey bilindiğini ve başlatılan çalışmayla esrarın beyin üzerinde bıraktığı etkinin inceleneceğini belirtti. Araştırmacılar, esrar kullananların sayısında yaşanan artış ve kullanımının gelecekte yasal hale gelme ihtimali nedeniyle esrarın etkilerini anlamanın önemli olduğunu söyledi.

40 dakikalık çevrimiçi anketlerin yapılmasının ardından yüz yüze değerlendirmelerin yapılacağı çalışmada, anketi tamamlayanlara 50 pound ödeme yapılacak.