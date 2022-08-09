İngiltere’de 3. derece sıcaklık uyarısı

İngiltere’de ülke geneline yönelik 3. derece sıcaklık uyarısı yapıldı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülke genelini kapsayacak şekilde 3. derece sıcaklık uyarısı yayınladı. Uyarının 14 Ağustos’a kadar süreceği belirtildi. İngiltere Meteoroloji Servisi de bu hafta bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceye ulaşmasının beklendiğini, sıcaklığın Temmuz ayında kaydedilen rekor seviyenin altında olacağı, ancak sıcak hava dalgasının daha uzun süre etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji servisine göre İngiltere bu yıl, 1935’ten bu yana en sıcak Temmuz ayını yaşadı. Ülkede 19 Temmuz’da hava sıcaklığı ilk kez 40 derecenin üzerine çıkmıştı.