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İngiltere’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

MANCHESTER-(IHA) Kuzey Batı İngiltere Türk Topluluğu Derneği (NWTCA), Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yılı için Manchester’da çoşkulu bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Manchester Belediye Başkanı Lord Tommy Judge Türk halkına seslendi.

Genel 30.10.2021, 02:33
İngiltere’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

MANCHESTER-(IHA) Kuzey Batı İngiltere Türk Topluluğu Derneği (NWTCA), Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yılı için Manchester’da çoşkulu bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Manchester Belediye Başkanı Lord Tommy Judge Türk halkına seslendi.

İngiltere’nin en büyük Türk topluluklarından biri olan Kuzey Batı İngiltere Türk Topluluğu Derneği (NWTCA), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir etkinlik düzenleyerek İngiltere’deki Türkleri bir araya getirdi. Cumhuriyetin 98. yılı için Manchester şehir merkezindeki tarihi bir otelde toplanan Türk halkı coşku ve heyecanla Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Akşam saatlerinde düzenenlenen etkinlikte harp gösterisi, geleneksel zeybek gösterisi, vals gösterisi ve sevilen Türk müzikleri geceye eşlik etti. Manchester Belediye Başkanı Lord Tommy Judge etkinliğe katılarak bir açılış konuşması yaptı.

"Türk halkı İngiltere’ye tarihi ve kültürel miras getirdi"

Cumhuriyet Bayramında Türk halkına eşlik eden Manchester Belediye Başkanı Lord Tommy Judge, "Cumhuriyet Bayramı için insanların yeniden bir arada olmasının harika bir duygu olduğunu" ifade etti. Judge, açılış konuşması öncesinde yaptığı açıklamada, Manchester’daki Türk halkının şehre uyum sağladığını, "yemek kültürü ve tarihi miras getirdiğini" ifade etti. Manchester’ın her zaman göçmenlere karşı hoşgörülü olduğunu söyleyen Judge, Türk halkının şehrin daha da güzelleşmesine katkı sağladığını belirtti.

Türk halkına ve Türk kültürüne övgülerde bulunan Lord Judge, Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’yi modern ve demokratik bir ülke olarak yönlendirmeki başarısına değindi. Judge, "Birinci Dünya Savaşı’nda denizaşırı ülkelerden gelip Türkiye’de ölenlerin de Türk ruhuna sahip olduğunu iddia eden Atatürk birçok millet için önemli bir önderdi" dedi.

"Türk kültürünü İngiltere’ye tanıtıyoruz"

Kuzeybatı İngiltere Türk Topluluğu Derneği Başkanı Kürşat Uysal, yaptığı açıklamada, İngiltere’de faaliyet gösteren derneğin bölgede yaşayan Türklere sanat etkinlikleri, bayram kutlamaları gibi fırsaflar tanımasıyla beraber "vatanlarından uzak olan ailelere, anne veya babası İngiliz olan Türk çocuklarına hem Türk kültürünü, sanatını ve dilini öğretmek amacıyla birliktelik, dayanışma ve yardımlaşma sağladığını" söyledi. Uysal, derneğin yaptığı etkinliklere İngilizlerin de davet edildiğini söyleyerek, "buradaki Türklerin faaliyetleri İngiliz toplumu açısından değerimizi artıyor, kültürümüzü ve vatanımızı tanıtmamıza fayda sağlıyor" dedi.

Dernek yönetim ekibinden Gülçin Ulas Bulut, Manchester’daki Türkler olarak, özel günlerin ve milli bayramların Türk toplumu tarafından düzenli olarak kutlandığını söylerken, Türkiye’den İngiltere’ye gelen vatandaşların ilk etapta entegrasyon problemi yaşadığını, Türk derneğinin bu uyum sürecini kolaştırdığını söyledi.

Etkinliğe katılan konuklardan Çiğdem hanım, İngiltere’de Türk kültürünü yaşayabildiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Manchester’da Cumhuriyet bayramını kutlayabildiği için gurur duyduğunu söyleyen Türk vatandaşı Tuğba Yarımoğlu, "ülkemizi çok seviyoruz ve çok özlüyoruz ancak burada bu gibi etkinliklerin yapılıyor olması hem çok gurur verici, hem de bu özlemi hafifletmede yardımcı oluyor" dedi.

Manchester ve Kuzey Batı İngiltere’de yaklaşık 20 bin Türk ailesinin yaşadığı tahmin ediliyor. Kuzey Batı İngiltere Türk Topluluğu Derneği (NWTCA) 10 yıldan fazla bir süredir İngiltere`deki Türk toplumunu bir araya getiriyor.

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