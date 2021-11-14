İngiltere’de 1. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerler anıldı

İngiltere’de 1. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerler, başkent Londra’da düzenlenen geleneksel "Remembrance Sunday" ile anıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kraliyet ailesi üyeleri, başkent Londra’da 1. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel "Remembrance Sunday" anma törenine katıldı. Whilehall’da gerçekleştirilen töreni izlemek için büyük bir kalabalık toplandı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu Galler Prensi Charles ve Başbakan Boris Johnson, savaş anıtına çelenk koydu. Törene katılan isimler arasında İşçi Partisi lideri Keir Starmer ve ülkenin eski Başbakanları Tony Blair, Gordon Brown ve John Major da yer aldı. Kraliyet ailesi üyelerinden Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Düşesi Kate ve Wessex Kontesi Sophie, töreni hükümet binası balkonundan izledi. Başbakan Johnson töreni, "Ülkemiz için her şeyini feda edenleri hatırlamak için bir araya gelinen önemli bir an" sözleri ile nitelendirdi.

Kraliçe Elizabeth katılmadı

Törene İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in de katılması beklenirken, Buckingham Sarayı bu sabah kraliçenin belini incittiğini ve bu nedenle Londra’daki törene katılamayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada kraliçenin törene katılamayacağı için hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Yaklaşık 1 aydır doktor tavsiyesi üzerine Windsor Kalesi’nde dinlenen 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, son zamanlarda katılmayı planladığı birçok etkinliği iptal etti. Cuma günü Buckingham Sarayı’nın kraliçenin Remembrance Sunday törenine katılacağını açıklaması üzerine bugün kraliçenin uzun zaman sonra ilk kez halka açık bir davete katılması bekleniyordu.