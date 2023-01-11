İngiltere ve Galler’de ambulans çalışanları ikinci kez grevde

İngiltere ve Galler’de yaklaşık 25 bin ambulans çalışanı, maaş zammında devam eden anlaşmazlık nedeniyle greve gitti.

Sağlık sisteminde ciddi sıkıntıların yaşandığı Birleşik Krallık’ta grev dalgası sürüyor. İngiltere ve Galler’de yaklaşık 25 bin ambulans çalışanı, maaş zammındaki anlaşmazlık nedeniyle aralık ayından bu yana ikinci kez greve gitti. Aralarında paramedikler, ambulans teknisyenleri, şoförler, çağrı merkezi ve 999 hattı çalışanları olmak üzere Unison, GMB ve Unite sendikasından işçiler 24 saat süreyle iş bıraktı. Hastaların 999 ve 111 aramalarına yanıt verilmesinde ve ambulansların hastalara ulaşmasında gecikme yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Halkın ciddi bir trafik kazası gibi hayati tehlike oluşturan acil durumlarda aramaları istendi.

“Aksamalar olacak”

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, ambulans çalışanlarının ikinci kez greve gitmesine tepki gösterdi. Bakan Barclay, “Bugünkü grev, Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) korona virüs ile grip nedeniyle baskı altında olduğu bir dönemde yapılıyor. Hasta güvenliğine yönelik riskleri azaltmak için ordudan ve yerel ilkyardım ekiplerinden gelen destek de dahil olmak üzere acil durum planlarımız yürürlükte olsa da daha az ambulansın çalışmasıyla kaçınılmaz olarak gecikme yaşanacaktır” ifadelerini kullandı.

Ambulans çalışanları enflasyonun üzerinde zam beklerken, hükümet yüzde 4’lük artış öneriyor. İngiltere’de son 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyon, kasım ayında yüzde 10.7’ye inmişti. Hükümet yetkilileri pazartesi günü sendika liderleriyle bir araya gelmiş, ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.