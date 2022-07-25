İngiltere, Ukrayna için 2023 Eurovision’a ev sahipliği yapacak

LONDRA-(İHA) Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması’nda 1’inci olan Ukrayna’nın, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle 2023 Eurovision yarışmasına ev sahipliği yapmamasına karar verilmesinin ardından, yarışmanın 2’nci olan İngiltere’de düzenleneceği duyuruldu.

Bu yıl Mayıs ayında gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ukrayna’nın "Kalush Orkestrası" adlı müzik grubunun 1’inci olmasına rağmen, 2023 Eurovision’ın Ukrayna’da yapılmamasına karar verildi. Eurovision yarışma organizatörleri, Ukrayna’daki Rus işgaliyle birlikte ülkedeki güvenlik endişelerinin ardından 2023’te yapılacak yarışmaya ev sahibi olması için, yarışmanın 2’ncisi olan İngiltere’ye teklifte bulundu.

BBC onayladı

İngiltere’nin ulusal yayıncılık şirketi BBC, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nın İngiltere’de yapılacağını doğruladı. BBC Genel Müdürü Tim Davie yaptığı açıklamada, "Ukrayna’daki meslektaşlarımızın ve dostlarımızın 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapamaması büyük bir üzüntü kaynağıdır. Dünyanın en büyük ve en karmaşık müzik yarışmasına ev sahipliği yapmak için davet edilmek ise büyük bir ayrıcalık. BBC, etkinliği İngiliz müziğinin çeşitliliğini sergilemesinin yanı sıra, Ukrayna kültürünün gerçek bir yansıması haline getirmeye kararlıdır" dedi. Davie, şimdi İngiltere’de yapılacak yarışmaya ev sahibi olacak şehri belirleme sürecine başlanacağını söyledi.

"BBC’nin kabulünden minnettarız"

Eurovision Şarkı Yarışması Yönetici Süpervizörü Martin Österdahl, “BBC’nin 2023 Eurovision Şarkı Yarışmasını İngiltere’de düzenlemeyi kabul etmesinden dolayı son derece minnettarız. BBC, daha önce kazanan diğer ülkeler için de ev sahipliği görevlerini üstlendi. Bu dayanışma geleneğini sürdürerek, gelecek yılki yarışmanın Avrupa’nın en deneyimli kamu yayıncılarından birinin becerisini sergileyeceğinden eminiz" dedi. Ukrayna’nın Ulusal Yayıncısı UA:PBC Yönetim Kurulu Başkanı Mykola Chernotytskyi ise, “BBC’deki ortaklarımıza bizimle dayanışma gösterdikleri için minnettarız. Birlikte bu etkinliğe Ukrayna ruhunu katabileceğimize ve bir kez daha tüm Avrupa’yı ortak değerlerimiz olan barış, destek, çeşitlilik ve yeteneği kutlamak etrafında birleştireceğimize eminim” ifadelerini kullandı.

İngiliz yayıncılık şirketi BBC, 1960, 1963, 1968 ve 1977’de Londra’da, 1972’de Edinburgh’da, 1974’te Brighton’da, 1982’de Harrogate’de ve 1998’de Birmingham’da Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapmıştı.

Öte yandan, Avrupa Yayın Birliği (EBU), Ukrayna’ya yönelik işgalci saldırılarından dolayı Rusya’nın Eurovision yarışmasına katılmasını yasaklamıştı.