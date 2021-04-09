İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 99 yaşındaki eşi Prens Philip’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip’in Windsor Kalesi’nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Prens Philip, 16 Şubat’ta "kendini iyi hissetmediği" gerekçesiyle Kral VII. Edward Hastanesine kaldırılmış, ancak 1 Mart’ta ambulansla St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti. Prens Philip, iyileşme sürecinin ve tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi’ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburg Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirdikten sonra taburcu olmuştu.

Philip ve Elizabeth 1947’de evlenmiş, 4 çocuk sahibi olan çift 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017’de kutlamışlardı.