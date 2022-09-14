İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine binlerce kişi akın etti
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesinin Buchingham Sarayı’ndan başkent Londra’daki Westminster Hall’e getirilmesinin ardından binlerce kişi cenazeyi ziyaret etmeye geldi.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesinin Buchingham Sarayı’ndan başkent Londra’daki Westminster Hall’e getirilmesinin ardından binlerce kişi cenazeyi ziyaret etmeye geldi.
İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesi, Buchingham Sarayı’ndan başkent Londra’daki Westminster Hall’e getirilmesinin ardından halkın ziyaretine açıldı. Kraliçenin sevenleri Westminster Hall’e akın etti.
Kraliçenin cenazesi Westminster Hall’de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konulmasının ardından kraliyet askerleri tarafından korunmaya devam ediyor. Cenaze, yarından itibaren 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak. Kraliçenin cenaze töreninin 19 Eylül’de düzenlenmesi bekleniyor.
Bakan Akar: "(Pençe Kilit Operasyonu) 178’inci günündeyiz bugün. 400’den fazla sığınak ve mağara Mehmetçik tarafından temizlendi. 2 binden fazla da el yapımı patlayıcı ve mayınlar da tespit edilerek imha edildi. Mehmetçik bu manada büyük bir mücadele
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