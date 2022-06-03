İngiltere Kraliçesi için tüm Birleşik Krallık toprakları fenerlerle aydınlatıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıl dönümü için Birleşik Krallık ve deniz aşırı topraklarında 3 bin 500’den fazla ışık yakıldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıldönümü için düzenlenen Platin Jubile kutlamaları dolayısıyla tüm Birleşik Krallık toprakları fenerle aydınlatıldı. Kanal Adaları ve Man Adası da dahil olmak Birleşik Krallık denizaşırı toprakları ve İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) ülkeleri genelinde yaklaşık 3 bin 500’den fazla fener aydınlatması yapıldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth etkinliğe Windsor Kalesi’nden katıldı. Kraliçe yerel saatle 21:45 civarında Windsor Kalesinde aydınlatma yaptı. Kraliçe’nin Windsor Kalesi’nde katıldığı aydınlatma etkinliğinde jubile fenerini yakması için İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerini gösteren dünya şeklindeki bir sembolik küre kullanıldı. Kraliçenin torunu Cambridge Dükü Prens William ise Buckingham Sarayı’nda Platin Jubile fenerini yaktı. Ardından kutlamalara özel olarak ses sanatçısı Gregory Porter tarafından "A Life Lived with Grace" adlı şarkı seslendirildi.

Bugün sabah ilk olarak Buckingham Sarayı’nda düzenlenen askeri geçit töreni ile başlayan Platin Jubile kutlamalarında Kraliçe balkonda görülmüştü. Bu akşam ise Windsor kalesinde aydınlatma törenine katılan Kraliçe, bastonla yürürken görüldü. Öte yandan Buckingham Sarayı 96 yaşındaki Kraliçenin, kutlamaların devamı olarak yarın St Paul Katedrali’nde gerçekleşmesi planlanan Şükran Günü ayini etkinliğine katılmayacağını bildirdi.

Platin Jubile resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, bir zamanlar iletişim aracı olarak kullanılan fener aydınlatması, İngiltere için özel kutlamaların bir sembolü haline geldiği ve genellikle açık hava kutlamalarında kullanıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada daha önce 1897’de Kraliçe Victoria’nın Elmas Jübile’sini kutlamak için de fenerler yakıldığı aktarıldı.