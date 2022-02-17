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İngiltere, Estonya’daki asker sayısını ikiye katlayacak

İngiltere, NATO’nun Doğu Avrupa’daki askeri varlığını arttırma görevinin bir parçası olarak Estonya’daki asker sayısını ikiye katlayacak.

Genel 17.02.2022, 01:21
İngiltere, Estonya’daki asker sayısını ikiye katlayacak

İngiltere, NATO’nun Doğu Avrupa’daki askeri varlığını arttırma görevinin bir parçası olarak Estonya’daki asker sayısını ikiye katlayacak.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimler nedeniyle, NATO’nun Doğu Avrupa’daki asker konuşlandırmasının bir parçası olarak Estonya’daki asker sayısını iki katına çıkaracağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “İngiltere, Estonya’daki personel sayısını ikiye katlayarak, tanklar ve zırhlı savaş araçları da dahil olmak üzere ek ekipmanlar gönderiyor. Askeri birlik ve teçhizat bugün Estonya’ya taşınmaya başlayacak” denildi.

Açıklamada, zırhlı araçlar ve askeri personelden oluşan Kraliyet Galler taburunun önümüzdeki hafta Estonya’ya gelmeye başlayacağı belirtilirken, ayrıca Apache helikopterlerinin yakın zamanda Doğu Avrupa’daki NATO müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte tatbikatlar düzenleyeceği belirtildi.

Açıklamada, 4 ilave İngiliz Typhoon jetinin Kıbrıs’a indiği ve jetlerin bölgede NATO müttefikleriyle birlikte devriye gezmeye başlayacağı belirtildi. Savunma Bakanlığı ayrıca gerekli olması durumunda insani bir müdahalenin desteklenmesi için Birleşik Krallık sınırları içinde bin kişilik ek İngiliz personelin yerleştirildiğini söyledi.

Duyuru, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Ukrayna’daki kriz durumunu Kuzey Atlantik Antlaşması müttefikleriyle görüşmek üzere Brüksel’i ziyareti sırasında geldi. Wallace yaptığı açıklamada, "NATO müttefiklerimizle birlikte, Ukrayna sınırında Rus askeri kuvvetlerinin birikmesine yanıt olarak Avrupa savunmasını desteklemek için karada, denizde ve havada asker ve varlık konuşlandırıyoruz." dedi.

Wallace, "Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliği azaltmak için ve diplomasi tek yol olmaya devam ediyor." dedi. Wallace, Rusya’nın "eylemlerini sözleriyle eşleştirmesi ve gerçekten gerilimi düşürmesi gerektiğini" belirterek, "NATO ve müttefiklerimiz, Ukrayna’nın işgalinin ciddi sonuçlar ortaya koyacağı konusunda netler." diyerek Rusya’yı uyardı.

Öte yandan, İngiltere, 2004’ten beri NATO üyesi olan Estonya’da halihazırdaki 900 personelli bir NATO savaş grubuna liderlik ediyor. Savunma Bakanlığının, Estonya’daki asker sayısını ikiye katlayacağı duyurusuyla beraber İngiltere’nin Estonya’ya toplamda kaç İngiliz askerini konuşlandırılacağına dair kesin rakam bilinmiyor.

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