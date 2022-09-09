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İngiltere Büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere Büyükelçiliğinde bayrak yarıya çekildi.
Genel 09.09.2022, 00:35
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere Büyükelçiliğinde bayrak yarıya çekildi.
Sağlık sorunları nedeniyle doktorları tarafından acil olarak gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından Ankara’da bulunan İngiltere Büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi.
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