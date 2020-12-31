İngiltere Başbakanı Johnson’ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın babası Stanley Johnson, Fransız vatandaşlığı başvurusunda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın babası, Brexit sonrası AB ile bağlarını sürdürmek için Fransız pasaportu başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Avrupa Parlamentosu’nun eski bir üyesi olan Stanley Johnson, Fransa ile güçlü aile bağları olması nedeniyle Fransız vatandaşı olmak istediğini söyledi. Stanley Johnson, "Her zaman bir Avrupalı" olacağının altını çizerek, "Ben Fransız’ım, annem Fransa’da doğdu, onun annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız’dı" dedi.

İngiltere’de 2016 yılındaki referandumda Brexit kampanyaları yürüten oğlu Başbakan Boris Johnson’ın aksine referandumda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde kalınması lehine oy veren Stanley Johnson, Fransa vatandaşlığı başvuruda bulunmasıyla ilgili olarak, "Bu benim için zaten sahip olduğum şeyi geri almak ve beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. Stanley Johnson, İngilizleri anladığını ve onların Avrupalı olmadığını kabul ettiğini söylerken, "Avrupa Birliği ile bir bağın olması önemli" dedi.

AB’den resmi olarak 1 Şubat 2020’de ayrılan İngiltere ile AB arasındaki ticari anlaşma Çarşamba günü imzalandı. Çarşamba günü Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michael anlaşmayı Brüksel’de imzaladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiltere parlamentosunun onayından geçen anlaşmayı Çarşamba akşamı Başbakanlık ofisinde imzalayarak anlaşma ile "İngiliz halkının kendi yasaları altında egemen yaşama dileklerinin yerine getirildiğini" söyledi. Taraflar arasında imzalanan Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.