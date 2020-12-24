İngiliz turistler Noel’i Kapadokya’da karantinada kutladı

İngiltere’den Türkiye’ye gelen 3 İngiliz genç kız, Kapadokya’da karantinaya alındıkları KYK yurdunda Noel’i kutladı.

İngiltere’den Türkiye’ye son uçak seferi ile İstanbul’a gelen ve buradan da Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Saimah Zaharah, Anisa Ali ve Mariyah Khan geldikleri uçakta bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Kredi Yurtlar Kurumunda karantinaya alındı. Korona virüs test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından KYK yurdunda karantina süreçleri devam eden 3 İngiliz genç kız İngiltere’de bugün Noel arifesi olmasından dolayı kalmış oldukları yurtta Noel’i kutladı.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’nda karantina süreçleri devam eden Saimah Zaharah, Anisa Ali ve Mariyah Khan, tüm dünyaya ve ülkeleri İngiltere’ye verdikleri mesajda, "Türk hükümeti bize çok iyi bakıyor. Noel akşamı Kapadokya’da karantinada geçiriyoruz. herkese mutlu Noeller” dedi.