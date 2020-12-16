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İnegöl’ün altyapısı yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. İnegöl ilçesinde BUSKİ marifetiyle sürdürülen altyapı çalışmalarıyla birçok mahallede su baskınlarının önüne geçilmiş olacak.

Genel 16.12.2020, 11:19
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İnegöl’ün altyapısı yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. İnegöl ilçesinde BUSKİ marifetiyle sürdürülen altyapı çalışmalarıyla birçok mahallede su baskınlarının önüne geçilmiş olacak.

Tüm dünyada pandemi dolayısıyla yatırımların yavaşladığı bir dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede altyapıdan ulaşıma, spordan kırsal kalkınmaya kadar her alanda yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. İnegöl ilçesinde daha sağlıklı bir yaşam için altyapı ve çevre yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Süleymaniye, Osmaniye, Burhaniye, Turgutalp ve Kemalpaşa mahallelerini yakından ilgilendiren ve yoğun yağışlarda su baskınlarına sebep olan konunun kesin çözümü için harekete geçti.

“Sel baskınlarının önüne geçilecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ marifetiyle yürütülen çalışmaları İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile birlikte inceleyerek bilgi aldı. ‘Dere ötesi’ diye tabir edilen sanayi sitesinde sadece 3 sokağın kaldığını, 15-20 güne kadar işin bitirileceğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, ilçede peyderpey asfaltlama çalışmalarının da yapıldığını belirtti. Şehir genelinde Avrupa Yatırım Bankası marifetiyle yapılan altyapı çalışmalarının da bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, Çeltikçi-Cerrah arasındaki çalışmaların da yüzde 28 seviyesine ulaştığını dile getirdi. Bunun isale hatlarının tamamının ve su şehir şebekesinin yaklaşık yüzde 40’lık kısmıyla alakalı olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, yaklaşık 100 milyonu aşan bir ihale olduğunu hatırlattı. Hem yağmur suyu hem de kanalizasyon hatlarını kapsayan ikinci etapla alakalı yeni bir kredi limitinin daha geleceğini açıklayan Başkan Aktaş, “Gelen krediyle beraber 2021 yılı içerisinde ihaleyi yaptığımızda İnegöl’de altyapıyla alakalı sorunu genel anlamda tamamen bitirmiş olacağız. Bu arada kendi öz kaynaklarımızla kırsalda farklı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle şehrin en düşük kotundaki Süleymaniye ve Osmaniye mahallelerinde su baskınlarını engellemek adına yapılan bu çalışmayı önemli buluyoruz. İş bünyesinde 750 metre baks ve 900 metre prefabrik baks olmak üzere toplam 1650 metre yağmursuyu ana toplayıcı baks imalatı yapılacak. Bu imalat neticesinde Süleymaniye altgeçidinde yaşanılan su baskınları engellenmiş olacak. Süleymaniye, Osmaniye, Burhaniye, Turgutalp ve Kemalpaşa mahallelerindeki sel baskınlarının önüne geçilecek” dedi.

“Daha sağlıklı bir İnegöl”

Birinci etap çalışmanın önceki dönem belediye başkanı Recep Altepe döneminde yapıldığını ancak o hatta bağlanmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, ikinci etap çalışmayla birlikte süreci tamamen bitireceklerini anlattı. 2021 yazında çalışmayı tamamlamayı planladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Çalışmalar bittiğinde tüm mahallelerimiz rahatladığı gibi özellikle Avrupa Yatırım Bankası marifetiyle yapılan altyapı çalışmaları tamamlandığında tüm İnegöl rahatlamış olacak. Daha sağlıklı, kaliteli içme suyu ve beraberinde kayıp ve kaçakların ciddi oranda azaldığı, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarıyla beraber de rahatsız edici kokunun oluşmadığı güzel bir ortamı yaşayacağız. Çalışmaların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Dünyanın pandemiyi konuştuğu ve yatırımların durdurulduğu bir dönemde, Allah’a hamd olsun bizlerin çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.
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