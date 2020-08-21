İnegöllüler koronaya kafa tutuyor
KORONA VİRÜSLE MÜCADELE DEVAM EDERKEN, İNEGÖL'DE CANLAR GİDİYOR. İNEGÖL DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN 3 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ. BURSA'DA TEDAVİ GÖREN BİR KİŞİNİN DAHA YAŞAMINI YİTİRMESİYLE İNEGÖL'DE VEFAT EDENLERİN SAYISI 35'E ÇIKTI. HER GÜN VAKALARIN ARTMASI VE HAYATLARINI KAYBEDENLERİN OLMASINA RAĞMEN İNEGÖLLÜLER YİNE DERS ÇIKARMIYOR.
Korona virüsle mücadele devam ederken, İnegöl’de canlar gidiyor.
Mart ayında Türkiye’de görülen vakayla birlikte mücadele devam ediyor. 6 aylık zaman zarfında Türkiye genelinde 253 bin 108 kişi bu hastalığa yakalandı. Hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 39 oldu. Normalleşme sonrası vaka sayıları 900’lerden tekrar bin oldu. Son açıklanan rakamlarla birlikte Türkiye’de vaka sayısı Bin 303 olurken, bir güde 23 can gitti. Bazı illerde vaka sayılarındaki artışlar sürürken sağlık bakanı sık sık maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat çekiyor. İlçemize baktığımızda yoğun bakım ünitesindeki entübe hasta sayısında artış var. İnegöl’de bir günde 3 kişi aynı hastalıktan dolayı hayatlarını kaybetti. Bursa’da tedavi gören bir kişinin de hayatını kaybetmesiyle bir günde 4 can gitti. Sosyal mesafeler hiçe sayılıyor maskeler yine çene altına veya kollara katılmaya devam ediliyor. Normal şartlarda kurallara uyulması gerekirken, ancak karşılarında polisi veya kamerayı görünce maskelerini takmaya çalışmaları tepkilere neden oluyor. Yetkililer bu konuda biraz daha herkesin hassas olmasını ve gereken tedbirlerin almasını istiyorlar.
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