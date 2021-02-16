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İnegöl’e yeni kütüphane geliyor

İnegöl Belediyesi, Gençlik Merkezinin zemin katına 160 öğrenci kapasiteli, teknolojiyle donatılmış yeni bir kütüphane kuruyor. Belediye Başkanı Alper Taban, “Yapımında sona geldiğimiz kütüphanemizin ismiyle ilgili de bir çağrıda bulunmak istiyorum. İsmini gençlerimizin belirlemelerini istiyoruz. Sosyal medyadan isim tekliflerinizi bizimle paylaşabilirsiniz” dedi.

Genel 16.02.2021, 13:27
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İnegöl’e yeni kütüphane geliyor

İnegöl Belediyesi, Gençlik Merkezinin zemin katına 160 öğrenci kapasiteli, teknolojiyle donatılmış yeni bir kütüphane kuruyor. Belediye Başkanı Alper Taban, “Yapımında sona geldiğimiz kütüphanemizin ismiyle ilgili de bir çağrıda bulunmak istiyorum. İsmini gençlerimizin belirlemelerini istiyoruz. Sosyal medyadan isim tekliflerinizi bizimle paylaşabilirsiniz” dedi.

İnegöl Belediyesi, 2020 yılı Mart ayında hizmete giren nöbetçi kitaphanenin öğrenciler ve gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşması üzerine, benzer bir merkezi daha ilçeye kazandırmak için çalışmalara başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde Gençlik Merkezinin zemin katı, yeni kütüphane olarak düzenlenmek üzere hazırlandı. Şu ânda son aşamaya gelinen kütüphane hizmet vermek için gün sayarken, Belediye Başkanı Alper Taban kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Artık son safhaya geldik, kitapları yerleştireceğiz. Biliyorsunuz yine çok yakın bir zamanda mahalle konağımızın içinde nöbetçi kütüphane açmıştık. Burası gençlerimizin uğrak yeri haline geldi, meskeni hâline geldi ve burayı dolu dolu kullandılar. Son dönemde pandemiden dolayı sayıları azaltmak durumunda kaldık ama ben genç kardeşlerimizin bu bölgeleri sevmeleri üzerine bu yapıları şehrimizde çoğaltma kararı aldık” dedi.

160 öğrenci kapasiteli bir kütüphanenin hayat bulduğunu aktaran Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bulunduğumuz yer Gençlik Merkezimizin bulunduğu bina. Burada geçmişte bir işletmeci vardı. Bu işletmeciyi buradan çıkartarak şu ânda yeni bir kütüphane hâline dönüştürmeye çalışıyoruz. Burası 160 gencimizin aynı anda hizmet alabileceği çok güzel bir mekan haline dönüştü. Burada öğrenci kardeşlerimiz çayını yudumlarken dersini çalışabilecek, gelip kütüphanesinden araştırma yapabilecek, kitabını okuyabilecek ve aynı zamanda sosyalleşebilme imkanına da burada sahip olacak genç kardeşlerim. İnşallah açtığımızda ben dolup taşacağını ümit ediyorum. Buraya bir miktar teknolojik yatırımlar da yapmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi burada sanal gerçeklik dediğimiz VR uygulamasını da hayata geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Burada çok yoğun bir katılım olacağını ön görerek randevulu sistemle gençlerimizin dijitali ve uygulamaları kullanarak derslerini yapmalarını, keyifli vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. Buradan engelli bireylerimizin de en verimli şekilde faydalanabilmesi adına özellikle düz ayak bir mekan olmasını arzu ettik. Engelli bireylerimiz de kolaylıkla bu merkezi kullanabilecek.”

Taban, “Yapımında sona geldiğimiz kütüphanemizin ismiyle ilgili de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buraya inşallah sosyal medyamızdan da paylaşmış olacağız, buranın isimlendirilmesi noktasında gençlerimiz bizlere destek verirlerse çok memnun oluruz. Biz bir kütüphane, bir etüt merkezi ya da gençlerin buluşma merkezi olarak burayı görüyoruz ama ismini de özellikle gençlerimizin belirlemelerini istiyoruz. Sosyal medyadan isim önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum.”
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