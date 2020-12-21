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İnegöl’de havayı kirleten işletmelere ceza yağdı

İnegöl Belediyesi, kış aylarıyla birlikte sınır değerlere ulaşan ilçedeki hava kirliliğini önlemek için denetimleri sıklaştırdı.

Genel 21.12.2020, 14:42
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İnegöl’de havayı kirleten işletmelere ceza yağdı

İnegöl Belediyesi, kış aylarıyla birlikte sınır değerlere ulaşan ilçedeki hava kirliliğini önlemek için denetimleri sıklaştırdı.

İnegöl’de kış aylarıyla birlikte hava kirliliği yeniden gün yüzüne çıktı. Sanayi şehri olan İnegöl’de tehlikeli atıkların ısınma maksatlı yakılması, oto sanayi sitesi ve başka alanlarda yanık yağların ısınmak için kullanılması, koltuk imâlatında sünger, kumaş vb. atıkların yakılması, kalori değeri düşük yaş meyve odunlarının yakılması, her türlü çöp ve üretim atıklarının temizlik için yakılması havayı kirletiyor.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerle söz konusu atıkların yakılmasına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ve Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonu ile Aralık ayında yapılan denetimlerde, 18 işletmenin tehlikeli atık sınıfına giren bu maddeleri yaktığı tespit edildi. Firmalara 88 bin 499 TL’den ve 368 bin 789 TL’den başlayıp 3 milyon 688 bin TL’ye varan cezalar uygulandı. Hava kirliliğinin en aza indirilmesi hedefiyle denetimlerin devam edeceği de ifade edildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Zabıta Müdürü Bilal Aktürk ve Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer ile encümen salonunda hava kirliliği ve atıkların bilinçsizce yakılmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Elindeki görsellerle tepkisini dile getiren Başkan Taban, “Bildiğiniz gibi şehrimiz, kış ayları geldiğinde hava kirliliğini konuştuğumuz, daha fazlaca dillendirdiğimiz ve bu niçin böyle oluyor diye sorduğumuz, belki pek çok esnafımızın, işletmecimizin, vatandaşımızın konuştuğu önemli gündem maddelerinden biri oluyor. Bugün de bu basın toplantısını yapıyor olmamızın öncelikli sebebi şudur; yaptığımız denetimler neticesinde kesmiş olduğumuz cezalar var. Bunları paylaşmak istiyoruz. Ancak bunun öncesinde de bu şehrin yerel yöneticileri olarak, bu şehrin sevk ve idaresindeki en önemli icra makamlarından biri olarak artık şehrimizde hava kirliliğinin konuşulmadığı bir döneme geçmek istiyoruz. Burada herkesin sorumluluklarının olduğunu hatırlatmak isterim. Tabi ki bizler sadece yasak koyan, yasaklayan ya da bunların denetimlerini yapan durumunda gibi gözüksek de işin bundan sonraki merhalesinde çok daha önemli adımlar atmak istiyoruz” dedi.

Meselenin köküne inmenin kendilerini daha doğru şekilde sonuca götüreceğini bildiklerini vurgulayan Taban, şöyle devam etti:

“Burada da Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde yürütmüş olduğumuz yaklaşık 1 buçuk yıldır özel sektör marifetiyle ölçümler yaptırarak şehrimizde nerelerde ne oranda kirlilikler olduğunu takip etmeye çalıştık. Partikül madde boyutunda, karbondioksit boyutunda ölçümler yaptırarak nerede ne tür kirlenmeler olduğunu izlemeye çalıştık. Tabii biliyorsunuz Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün de şehrimizde bir ölçüm istasyonu bulunmakta. Bu verilerle de kendi verilerimizi karşılaştırarak bu süreç içerisinde hava kirliliği haritalarının çıkarılması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonraki aşamada aslında hava kirliliği sadece sonuçlardan bir tanesi. Bunu daha geniş kapsamlı düşünmek istiyoruz. Dünyanın küresel ölçekte, global ölçekte iklim problemi var. Biliyorsunuz artık hava değerlerinin daha fazla ısındığını, küresel ısınma probleminin olduğunu her ülke konuşuyor. Havanın 1 derece ısınması durumunda ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceğimizi tüm stratejistler, tüm iklimciler değerlendiriyor. Dolayısıyla biz de şehrimizde bir iklim eylem planını da oluşturmak üzere çalışmalara başladık. Bu planın neler olduğunu da konunun muhatabı akademisyenlerimizle birlikte ayrıca kamuoyuna duyuracağız. Bence önemli olan bu planların makro ölçekte gerçekleşmesi. Çünkü havayı kirleten bugün baca gazı olabildiği gibi aynı zamanda egzozlardan çıkan emisyonlar da aynı şekilde havayı kirlettiğini görebiliyoruz. İnsan eliyle oluşan atıkların da aynı şekilde iklimi kirlettiğini ya da dönüştürdüğünü biliyoruz.”

18 işletmeye ceza

Taban, “Arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda özellikle hava kirliliğine neden olan sebepler içerisinde yanık yağların ısınma amaçlı kullanılmasını görüyoruz. Yine mobilya atıklarının sobalarımızda ısınma amaçlı yakıldığını görüyoruz. İmalatlarda sünger, kumaş gibi atıkların yakıldığını görüyoruz. Burada her türlü çöp diyebileceğimiz atığın ısınma amaçlı yakıldığını görüyoruz. Arkadaşlarımız yapmış oldukları denetimler neticesinde de 18 işletmenin tehlikeli atık sınıfına giren bu maddeleri yaktıklarını tespit ettiler ve beraberinde işlemlerini yaparak cezalarını tesis etmiş oldular. Bu konuda sadece Zabıta Müdürlüğümüz değil beraberinde Çevre Kontrol Daire Başkanlığı da, beraberinde yine Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de bu koordinasyon içerisinde. Çalışmalar birlikte yürütülüyor” dedi.
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