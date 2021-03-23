İnegöl’de dakikada 40 kilo çöp toplanıyor

Türkiye’nin en temiz şehri olmaya aday olan İnegöl Belediyesi, akıllı rota optimizasyonu uygulamasıyla dakikada ortalama 40 kilo çöp toplayarak dakikada 29 kilo olan Türkiye ortalamasından çok daha başarılı bir netice elde etti. Belediye Başkanı Alper Taban, bu sonuçla İnegöl’ün en temiz şehir hedefine bir adım daha yaklaştığını söyledi.

Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve gelmesinin ardından temizlik konusunda attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Bir süre önce akıllı rota optimizasyonu uygulamasıyla güzergâhlarını revize eden İnegöl Belediyesi, daha az araç ve personel ile daha kısa sürede daha fazla çöp toplamayı başardı. Türkiye genelinde dakika başına çöp toplama oranı 29 kilo olarak açıklanırken, İnegöl’de ise bu oran dakikada 40 kilograma kadar çıktı. Bu başarılı sonucun elde edilmesinde akıllı rota optimizasyonu ve yapılan küçük dokunuşlar büyük rol oynadı.

Belediye Başkanı Alper Taban, göreve geldiği ilk günden bu yana temizlik hususuna dikkat çektiğini, bu alanda hedefler koyduklarını hatırlattı. Türkiye’nin en temiz şehri olmak istediklerini kaydeden Taban, “Bizler bunu başaracak güçte ve duyarlılıkta bir şehiriz. Bakın İnegöl mobilyada dünya markası olmuş, köftesiyle, kaplıcalarıyla, tarımıyla, turizm değerleriyle marka bir şehir. Koyduğu hedefe ulaşmak, başarmak bu şehrin genlerinde var. Biz de diyoruz ki yerel yönetimler olarak, Türkiye’nin en temiz şehri İnegöl olacak. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Kısa sürede aldığımız sonuçlar doğru yolda olduğumuzu bizlere gösterdi. İnşallah daha iyi sonuçlara erişip kirletmeyen bir şehir olacağız” dedi.