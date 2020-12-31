banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bu gece TV Programlarında neler var?
Bu gece TV Programlarında neler var?
Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

İnegöl’de 12 çocuk parkı kamera sistemleriyle donatıldı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 12 çocuk parkının güvenlik kamera sistemleriyle donatıldığını açıkladı.

Genel 31.12.2020, 14:21
8
İnegöl’de 12 çocuk parkı kamera sistemleriyle donatıldı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 12 çocuk parkının güvenlik kamera sistemleriyle donatıldığını açıkladı.

Seçim döneminde ebeveynlerin özellikle dile getirdiği çocuk parklarının daha güvenli hale getirilmesi konusu, İnegöl Belediyesi’nin 2020 planlarında öncelikli çalışmaları arasında yer aldı. Belediye Başkanı Alper Taban’ın talimatıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma sonucunda, 2020 yılında hedeflenen 12 çocuk parkının Güvenli Park Sistemi ile donatılması çalışmasında hedef tutturuldu. Yıl içerisinde 12 parkta güvenlik kamera sistemleri kuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, çocuklara yönelik yapılan her yatırımın gelecek adına önemli bir proje olduğuna dikkat çekti. Başkan Taban, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güvenli ve daha modern alanlarda oynamaları, eğlenmeleri bizler için önemli. Ailelerimizin de bu konuda hassasiyetleri var. Özellikle seçim döneminde anne babalar çocuklarının daha güvenli ortamlarda oynayabilmeleri için bu konuyu defalarca dile getirmişlerdi. Biz de Bilgi İşlem Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışmalarda bu işin nasıl uygulanabileceğini çalıştık ve 2020 yılında 12 parkımızda bu uygulamayı hayata geçirebileceğimizi daha önce ifade etmiştik. Yılsonu itibariyle geldiğimiz noktada 12 parkımızda güvenlik kamera sistemlerimizin faal hale geldiğini ifade etmek istiyorum” dedi.

Güvenlik kamera sistemlerinin uygulandığı parkları da sıralayan Taban, şöyle devam etti: “Güvenlik kamera sistemleri; Turgutalp Mahallesi Marmara Sokakta Göçmen Camii Arkasındaki parkta 2 kamera, Alanyurt Yeni Mahalle Kazım Karabekir Semt Sahasında 5 kamera, Esentepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak parkında 3 kamera, Kemal Özkan Semt Sahasında 2 kamera, Kurşunlu Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gencer parkında 2 kamera, Süleymaniye Mahallesi Özdeğirmen Sokak Semt Sahasında 3 kamera, Mahmudiye Mahallesi Cenon Parkında 3 kamera, Alanyurt Yeni Mahalle Sude Sokak parkında 3 kamera, Kemalpasa Mahallesi Karaca Sokak parkında 3 kamera, Mesudiye Mahallesi Şevval Sokak Semt Sahasında 2 kamera, Yenice Mahallesi Karşıyaka Caddesi Parkında 2 kamera ve Fatih Mahallesi Mekan Sokak Parkında 3 kamera olmak üzere 12 parkımızda kuruldu. Bu parklarımız toplamda 33 kamera ile izlenmektedir. Amacımız çocuklarımız için daha güvenli ortamlar oluşturmak. Ailelerimizin gönül rahatlığı ile çocuklarını parklara gönderebilmesi. İnşallah yeni yılda da parklarımızda uygulamamız devam edecek ve şehrimizdeki tüm parklar bu konfora, kaliteye kavuşacak.”
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12