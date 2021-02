İnegöl köyleri için saha araştırması başladı

İnegöl Belediyesi, bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ilçenin saklı kalmış değerlerini ortaya çıkarmak için 95 kırsal mahalleye yönelik saha araştırması başlattı. Bu çalışmayla her bir kırsal mahallenin tarihî, kültürel varlıkları, mutfak kültürü, gelenek-görenekleri, gazi ve şehitleri, doğal güzellikleri kayıt altına alınacak.

Söz konusu saha araştırmasının ilki Bilalköy, Hasanpaşa ve Kulaca kırsal mahallelerinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehir İnegöl’ün dört bir tarafında bu önemli medeniyetlerin bıraktığı izlerin mevcut olduğunu ifade ederek, “Bu topraklarda yaşamış tüm medeniyetler bu şehre mührünü vururken, esasında bugünlerin İnegöl’ünü inşa etme noktasında da katkı sunmuşlardır. Bugün İnegöl; dinamik ticari hayatıyla, mobilyasıyla, tarihi yerleriyle, doğal güzellikleriyle, mutfak kültürüyle, önemli ziraî ürünleriyle ve sayamadığımız daha pek çok değeriyle geleceğe daha umutla bakıyor” dedi.

İnegöl Belediyesi olarak hem Osmanlının kuruluşuna hem de millî mücadele yıllarında ülkemizin düşmanlardan kurtuluşuna şahitlik etmiş İnegöl’ün değerlerini ortaya çıkarmak maksadıyla önemli bir çalışma başlattıklarını vurgulayan Alper Taban, “Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan uzman ekibimiz İnegöl’ün önemli potansiyeline sahip kırsal mahallelere yönelik bir saha araştırmasının startını verdi. 95 Kırsal Mahallemizin her açıdan mercek altına alınacağı bu çalışmanın şehrimize artı bir değer katacağına yürekten inanıyoruz. Bu çalışma kapsamında her bir kırsal mahallemizin tarihî, kültürel varlıkları, mutfak kültürü, gelenek-görenekleri, gazi ve şehitleri, doğal güzellikleri ve mahalleye değer katan her bir önemli husus kayıt altına alınacak” dedi.