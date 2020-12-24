İnegöl fidancılık merkezi oluyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çöğür hasadı başladı.

İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi’nde bölgenin ana geçim kaynağı olan çöğürcülükte hasat başladı. Yıllık ortalama 15 milyon çöğür hasadının yapıldığı Cerrah’ta, üretimin yüzde 20’si Asya ülkelerine ihraç ediliyor. Türkiye’nin en önemli çöğür ve aşılı fidan üretim merkezlerinden olan Cerrah’ta, ülke genelindeki çöğür ihracatının da yüzde 60’ı gerçekleştiriliyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çöğür hasadının başladığı Cerrah Mahallesinde bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Cerrah Tarım Merkezini ziyaret etti. Başkan Taban, burada Kooperatif Başkanı Mehmet Bayram ve üreticilerle buluşarak çöğürcülük ve fidan yetiştiriciliği konusunda daha iyi noktalara gelebilmek adına yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Alper Taban, çöğür üretiminin Cerrah’ın ve İnegöl’ün önemli geçim kaynaklarında biri olduğunu kaydederek; “Çöğürcülük Cerrah’ın geçim kaynakları arasında ilk sırada yer alıyor. Üreticilerimiz bu konuda çok başarılı ve her geçen gün de bu başarılarını arttırıyorlar. Cerrah Mahallemizde yıllık yaklaşık 15 milyon civarında anaç üretimi yapılıyor. Tabi çöğür üretimi de yaklaşık 6 aylık bir süreç. Zaman ve emek isteyen bir süreç. Ancak buradaki üreticilerimiz işinin ehli. Tecrübeleriyle de bu alanda hem şehrimize hem de ülkemize değer katıyorlar” dedi.

Türkiye’nin çöğür ihtiyacının yüzde 70’ini İnegöl’ün karşıladığını da vurgulayan Taban, “Cerrah Mahallemiz, ülke ihracatının yüzde 70’ini karşılıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yine fidan üretiminde de Türkiye 1’incisiyiz. Türkiye’deki tüm meyve anaçları Cerrah’ta üretiliyor. Ülkemizdeki anaç fidanların da yüzde 55’i yine Cerrah Mahallemizdeki değerli üreticilerimiz tarafından karşılanıyor. Sadece yurt içinde değil, İnegöl’de üretilen fidanlar yurt dışına da ihraç ediliyor. Ülkemizdeki ihracatın yüzde 60’ı İnegöl’den karşılanıyor. İhracatımız da ağırlıklı olarak Asya ülkelerine; Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Gürcistan özellikle Cerrah’ta üretilen çöğürlere büyük ilgi gösteriyor. Burada aslında şehrimizdeki vatandaşlarımızın çok fazla bilmedikleri bir başarı hikayesi var. Üreticilerimizle daha önce de bir araya gelip değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bugün de yerlerinde ziyaret edelim istedik. El birliği ile hem yerel yönetimler olarak biz hem de üreticilerimiz bu değeri daha iyi noktalara taşımak adına gayret göstermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.