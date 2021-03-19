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İnegöl Belediyesi’nden istihdama doping

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmalar arasında köprü olmaya devam ederken, firmalarla oluşturduğu iş birlikleri ile istihdama ‘doping’ oluyor.

Genel 19.03.2021, 16:39
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İnegöl Belediyesi’nden istihdama doping

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmalar arasında köprü olmaya devam ederken, firmalarla oluşturduğu iş birlikleri ile istihdama ‘doping’ oluyor.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi ile Göliplik firması iş birliğiyle 50 kadın ve 50 erkek işçi alımı başvuruları tamamlandı. Sani Konukoğlu Konferans salonuna iş başvurusu için gelen vatandaşlara firma yetkilileri tarafından bilgilendirme yapıldı. Yoğun ilgi gören iş başvurusu sürecindeki çalışmalar hakkında bilgi veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban işveren firmalara da seslenerek, ‘’Firmalarımız belediyemize gelsin, birlikte iş birliği ile İnegöl’ümüzde istihdamı arttıralım’’ dedi.

Alper Taban açıklamasında, ‘’İstihdam ofisimiz firmaların insan kaynakları ile buluşarak şehrimizdeki insan gücünün, insan kaynağının karşılanması noktasında birlikte istişâre ile çalışıyorlar. Bugün özellikle gelip neler yapılıyor, nasıl gidiyor canlı olarak görmek istedim. Şehrimiz büyüyor ve gelişiyor. Bu sene 7 bin 500 civarında nüfusumuzda artış gerçekleşti. Bu artışın yaklaşık olarak 5 bini göç şekliyle gerçekleşti. 2 bin 500 civarında da doğumdan gelen bir artış oldu. Dolayısıyla her yıl nüfusumuzda artış var. Yine aynı şekilde işletmeler çoğalıyor. Firmalar açılıyor. Atölyeler, fabrikalar kuruluyor. Bunun bir dengeye gelmesi lazım. Dengeye gelmesinden kastım şu; bir tarafta iş arayan insanımız, diğer tarafta işletmelerin açık pozisyonları. Yani vatandaşın aradığı iş kolu işverende olmayabiliyor. Ya da işveren aradığı tarzdaki insan kaynağını bulamayabiliyor. Meslek kurslarımızda biz ne yaparsak sizlere faydalı olabiliriz gibi arayışla bir takım kurslar açmaya başladık. En son dikiş kursu açtık. Özellikle koltuk bölümünde bayanların üretime katılmasını istedik. Bu konuda yetenekli oldukları için döşeme alanında bir beklenti var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.
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