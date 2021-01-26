İnegöl Belediyesi’nde e-devlet’ten sağlanan hizmet sayısı 43’e yükseldi

Son dönemlerde dijitalleşme adına önemli adımların atıldığı İnegöl Belediyesi’nde, e-devlet kapısı üzerinden sunulan belediye hizmetleri 43’e yükseldi. Son olarak borç yapılandırma başvurusu da e-devlet üzerinde aktif hale getirildi. İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinde Türkiye’de en çok hizmet sağlayan kurum olarak zirvedeki yerini korudu.

İnegöl Belediyesi, yapılan son güncelleme ile e-devlet üzerinden yapılan işlemlere bir yenisini daha ekledi. Sağladığı 42 hizmet ile e-devlet üzerinden en fazla hizmet sunan kurum olma özelliğini taşıyan İnegöl Belediyesi, borç yapılandırma başvurusu panelini de aktif hale getirerek bu sayıyı 43’e yükseltti.

Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi olarak dijital dönüşüm alanında hayata geçirilen yeni uygulamalarla vatandaşların her yerden hem güvenli hem de sağlıklı bir şekilde hizmet alabilmelerini sağlamak adına çalıştıklarını söyledi. Dijital dönüşüm kapsamında ülke genelinde yerel yönetimler alanında zirvede bulunduklarını hatırlatan Taban, “Amacımız burada yarış etmekten ziyade, vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmak. Bu noktada e-devlet üzerinden sunduğumuz 42 hizmet ile zaten Türkiye’de en fazla hizmeti sağlayan kurumduk. Arkadaşlarımızın çalışmalarıyla ‘Borç Yapılandırma Başvurusu’ da bu hizmetlerimize ilave edildi. Şu ânda e-devlet üzerinden 43 ayrı hizmet sunar hale geldik. Vatandaşlarımız ilgili hizmeti kullanarak belediyemize ait borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunabilir ve başvurularının durumunu takip edebilirler. Aynı zamanda ödeme yapmak içinde borç ödeme servisinden yararlanabilirler” dedi.