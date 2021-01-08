banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

İnegöl Belediyesi’nde dijitâlleşmede dev bir adım daha atıldı

İnegöl Belediyesi, vatandaşların imar durumu işlemleri başta olmak üzere mimar ve mühendislerin bütün proje süreçlerini dijitâl olarak tamamlayabilecekleri Online Proje Kontrol Arayüzü (OPAK) uygulamasını tanıttı. Projenin ikinci etabında evrak dolaşımının tamamen sona ereceği uygulama ile hem işlemler hızlanacak, hem de iş yükü hafifleyecek. Aynı zamanda kâğıt israfı da sonlanacak.

Genel 08.01.2021, 12:16
1
İnegöl Belediyesi’nde dijitâlleşmede dev bir adım daha atıldı

İnegöl Belediyesi, vatandaşların imar durumu işlemleri başta olmak üzere mimar ve mühendislerin bütün proje süreçlerini dijitâl olarak tamamlayabilecekleri Online Proje Kontrol Arayüzü (OPAK) uygulamasını tanıttı. Projenin ikinci etabında evrak dolaşımının tamamen sona ereceği uygulama ile hem işlemler hızlanacak, hem de iş yükü hafifleyecek. Aynı zamanda kâğıt israfı da sonlanacak.

İnegöl Belediyesi dijitâlleşmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve gelmesinin ardından bu alanda ciddi yeniliklerin yaşandığı İnegöl Belediyesinde son olarak Online Proje Kontrol Arayüzü (OPAK) ismi verilen uygulama hayata geçirildi. Vatandaşların imar durumu işlemleri başta olmak üzere mimar ve mühendislerin bütün proje süreçlerini dijital olarak tamamlayabilecekleri bu uygulama; İnegöl Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, yapı ruhsatı, proje ön olur ve hak ediş birimleri iş ve işleyişinin profesyonel, hızlı ve modern hale getirilmesini sağlayacak. Yapı ruhsatı evrak kabulleri ile proje kontrol ve onay işlemlerinin dijitâl ortamda sürdürülmesini hedefleyen OPAK ile vatandaşlar e-devlet üzerinden imar durumu başvurusu yapabilecek. Aynı zamanda bu sistemde mimar ve mühendisler bütün proje süreçlerini dijital olarak tamamlayabilecekler. OPAK sistemi işlemleri hızlandırıp iş yükünü azaltacak. Kâğıt israfını sonlandıracak bu sistem, yönetmeliklere uygunluğu sağlama açısından kolaylık sağlayacak.

OPAK sisteminin tanıtımı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Ruhsat Denetim Müdürü Mehmet Bedir yaptı. Bedir, “Online Proje Kontrol Arayüzü (OPAK) uygulamasını tanıtmak üzere burada bir araya geldik. Bu konuda hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sistem hakkında bilgiler veren Bilgi İşlem Müdürü Yusuf Baltacı ise, “Dünya olarak endüstri 4.0’ı, toplum 5.0’ı konuştuğumuz bu günlerde, İnegöl Belediyesi olarak yeni nesil belediyecilik anlayışının bir örneğini duyurmak adına buradayız. İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla sözelden sayısala bütün veri tabanlarını bütünleşik kent yönetim bilgi sistemi altında toparlamış, vatandaşların ve paydaşlarının katılımıyla bu verinin bütün kent paydaşları tarafından kullanımına yönelik dijital olgunluk seviyesi yüksek hizmetleri devreye almıştır. Bunlardan bazılarına kısa örnekler verecek olursak; İnegöl Belediyesi bilhassa e-belediye ve e-devlet hizmetleri noktasında dijital olgunluk seviyesi yüksek olan bu hizmetlerle Türkiye genelinde yer alan bütün belediyeleri geride bırakarak özellikle e-devlet üzerinde 42 ayrı hizmeti vatandaşın hizmetine sunmuş bulunmaktadır” diye konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban Alper Taban da, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bütün operasyonlarımızı tamamen dijitâl ortama taşıyarak idarî süreçlerimizi kolaylaştırmak istedik. Bunu başarılı insan kaynağı ile yapacağız. Ekibimizde bazı değişiklikler ve yenilikler yaptık, arkadaşlarımıza görev tanımlarını bildirerek çalışmalarımıza başladık. O günlere dönecek olursak ben o tarihte dağınık minvalde bir çalışma içerisinde olduğumuzu fark ettim. 22 müdürlüğümüz var. Bunların her birinin kendi içerisinde kendine özgü sistemleri var. Ancak birbirleriyle veri alışverişinde zorlanan birimler olduğunu görüyoruz. Yani aynı dili makine anlamında, veri anlamında konuşturamıyoruz. Bunun üzerine gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak mevcut yazılımlarla bunu yürütmenin mümkün olmadığına karar verdik. Yaptığımız araştırmalar neticesinde yeni bir yazılım satın alması gerçekleştirdik. Nihayetinde şuanda 22 müdürlüğümüzün tamamını tek çatı altına aldığımız bir yapıya dönüşmüş olduk.”
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12