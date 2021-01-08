İnegöl Belediyesi’nde dijitâlleşmede dev bir adım daha atıldı

İnegöl Belediyesi, vatandaşların imar durumu işlemleri başta olmak üzere mimar ve mühendislerin bütün proje süreçlerini dijitâl olarak tamamlayabilecekleri Online Proje Kontrol Arayüzü (OPAK) uygulamasını tanıttı. Projenin ikinci etabında evrak dolaşımının tamamen sona ereceği uygulama ile hem işlemler hızlanacak, hem de iş yükü hafifleyecek. Aynı zamanda kâğıt israfı da sonlanacak.

İnegöl Belediyesi dijitâlleşmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve gelmesinin ardından bu alanda ciddi yeniliklerin yaşandığı İnegöl Belediyesinde son olarak Online Proje Kontrol Arayüzü (OPAK) ismi verilen uygulama hayata geçirildi. Vatandaşların imar durumu işlemleri başta olmak üzere mimar ve mühendislerin bütün proje süreçlerini dijital olarak tamamlayabilecekleri bu uygulama; İnegöl Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, yapı ruhsatı, proje ön olur ve hak ediş birimleri iş ve işleyişinin profesyonel, hızlı ve modern hale getirilmesini sağlayacak. Yapı ruhsatı evrak kabulleri ile proje kontrol ve onay işlemlerinin dijitâl ortamda sürdürülmesini hedefleyen OPAK ile vatandaşlar e-devlet üzerinden imar durumu başvurusu yapabilecek. Aynı zamanda bu sistemde mimar ve mühendisler bütün proje süreçlerini dijital olarak tamamlayabilecekler. OPAK sistemi işlemleri hızlandırıp iş yükünü azaltacak. Kâğıt israfını sonlandıracak bu sistem, yönetmeliklere uygunluğu sağlama açısından kolaylık sağlayacak.

OPAK sisteminin tanıtımı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Ruhsat Denetim Müdürü Mehmet Bedir yaptı. Bedir, “Online Proje Kontrol Arayüzü (OPAK) uygulamasını tanıtmak üzere burada bir araya geldik. Bu konuda hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sistem hakkında bilgiler veren Bilgi İşlem Müdürü Yusuf Baltacı ise, “Dünya olarak endüstri 4.0’ı, toplum 5.0’ı konuştuğumuz bu günlerde, İnegöl Belediyesi olarak yeni nesil belediyecilik anlayışının bir örneğini duyurmak adına buradayız. İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla sözelden sayısala bütün veri tabanlarını bütünleşik kent yönetim bilgi sistemi altında toparlamış, vatandaşların ve paydaşlarının katılımıyla bu verinin bütün kent paydaşları tarafından kullanımına yönelik dijital olgunluk seviyesi yüksek hizmetleri devreye almıştır. Bunlardan bazılarına kısa örnekler verecek olursak; İnegöl Belediyesi bilhassa e-belediye ve e-devlet hizmetleri noktasında dijital olgunluk seviyesi yüksek olan bu hizmetlerle Türkiye genelinde yer alan bütün belediyeleri geride bırakarak özellikle e-devlet üzerinde 42 ayrı hizmeti vatandaşın hizmetine sunmuş bulunmaktadır” diye konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban Alper Taban da, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bütün operasyonlarımızı tamamen dijitâl ortama taşıyarak idarî süreçlerimizi kolaylaştırmak istedik. Bunu başarılı insan kaynağı ile yapacağız. Ekibimizde bazı değişiklikler ve yenilikler yaptık, arkadaşlarımıza görev tanımlarını bildirerek çalışmalarımıza başladık. O günlere dönecek olursak ben o tarihte dağınık minvalde bir çalışma içerisinde olduğumuzu fark ettim. 22 müdürlüğümüz var. Bunların her birinin kendi içerisinde kendine özgü sistemleri var. Ancak birbirleriyle veri alışverişinde zorlanan birimler olduğunu görüyoruz. Yani aynı dili makine anlamında, veri anlamında konuşturamıyoruz. Bunun üzerine gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak mevcut yazılımlarla bunu yürütmenin mümkün olmadığına karar verdik. Yaptığımız araştırmalar neticesinde yeni bir yazılım satın alması gerçekleştirdik. Nihayetinde şuanda 22 müdürlüğümüzün tamamını tek çatı altına aldığımız bir yapıya dönüşmüş olduk.”