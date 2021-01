İnegöl Belediyesi ile “atölye” evlere taşınıyor

İnegöl Belediyesi, her hafta 2 konuk vatandaş ile birlikte farklı bilimsel araştırma ve projenin hayat bulacağı “Atölyem Evimde” isimli Youtube programının ilki için çekimlere başladı. İlk programın tanıtımını Belediye Başkanı Alper Taban yaparken, programda konuklara ve izleyicilere dans eden robot yapımı gösterildi.

İnegöl Belediyesi, pandemi sürecinde gençler için interaktif faaliyetler üretmeye devam ediyor. Yeniceköy Mahallesinde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesisleri içerisinde daha önce oluşturulan proje atölyesinde yeni bir programın başlangıcı yapıldı. İnegöl Belediyesi Youtube kanalında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak “Atölyem Evimde” isimli program, her hafta pazar günleri 19.00’da izleyici ile buluşacak. Programda her hafta iki konuk alınırken, program süresince konuklarla birlikte bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapılacak.

Moderatörlüğünü Volkan Derman’ın yaptığı ve her hafta farklı bir bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmasının yer alacağı “Atölyem Evimde” programının ilkinin çekimleri bugün başladı. Elektrikli Otomasyon Atölyesinde gerçekleşen ilk çekimlere Belediye Başkanı Alper Taban da k atıldı. Programı tanıtan Başkan Taban, amaçlarının gençlerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi olduğunu söyledi. İlk faaliyetin robotik kodlama olduğunu belirten Taban, programa katılacak konukların da her hafta sosyal medya üzerinden başvuranlar arasında yapılacak çekilişle belirleneceğini dile getirdi. İlk programın konukları ise Zeynep Coşkun, Eymen Palabıyık ve Fahri Güneş oldu.

Program hakkında bilgi veren Başkan Alper Taban, “Bu atölyemizden dünyaya açılacak işler çıkmasını ümit ediyoruz. Şehrimizdeki nüfusumuzun neredeyse yarısını 30 yaş altı dediğimiz genç nüfus oluşturuyor. Dolayısıyla öğrenci potansiyeli yüksek, yaklaşık 65 bin bandında öğrencimiz var. Onların inovatif, girişimci ruhlarından da istifade etmek istiyoruz. Bu atölye de bu amaçla kuruldu. Sonra bir çağrıda bulunduk, kendinde bu gücü hisseden gençlerimiz gelsin proje takımımızın bir üyesi olsun. Burada bir proje takımı oluşturduk. Şuanda Osmanlı’nın ilk şehidi olan ve şehrimizde medfun bulunan Baykoca’nın ismini verdiğimiz elektrikli gezi aracımızla ilgili proje takımımız bu atölyede çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.

Proje takımında her biri farklı alanlarda bilgiye sahip ve gelişime açık 10 gencin yer aldığını da kaydeden Taban, “Atölyemize bağlı gençlerimizden oluşan iki takımımız bulunmakta. Bu takımlarımız çeşitli projeler yürütüyor. Bu projelerden biri Baykoca elektrikli gezi aracı, diğeri ise Baykoca Fezakadı drone ile kaçak yapı tespiti. Gençlerimize yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda imkânlar vermeye inovatif düşünen gençlerimizin heyecanına destek olmaya devam edeceğiz. Bu program da aslında atölyemizin temelinde bu işi tabana yaymanın bir adımı. Buraya aldığımız konukların dışında, aslında herkesin evinde bir tür çalışma ortaya koyabileceğini göstermek, burada yapılacak tarifler ve anlatımlarla her evde bir atölye heyecanı yaşatmak istedik. Her pazar akşamı 19.00’da yeni bir videomuz Youtube kanalımıza ve sosyal medya hesaplarımıza yüklenecek” diye konuştu.