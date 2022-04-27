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İnebolu’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Yahya Paşa Camisi’nde bulunan Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açıldı.
Genel 27.04.2022, 18:15
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Yahya Paşa Camisi’nde bulunan Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açıldı.
Kadir Gecesi nedeniyle İnebolu ilçesindeki Yahya Paşa Camisi’nde bulunan Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Merkez Yahya Paşa Camisi’ndeki Şakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde 40 katlı bohçanın içerisinden çıkartıldı.
Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi gösteren bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.