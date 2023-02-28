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İncesu’daki deprem kamerada
Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme markette yakalanan vatandaşların "Allah deprem" diyerek kendilerini dışarı atması kameraya yansıdı.
Genel 28.02.2023, 20:20
Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme markette yakalanan vatandaşların "Allah deprem" diyerek kendilerini dışarı atması kameraya yansıdı.
Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, ilçede ve şehir merkezinde paniğe yol açtı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, depreme markette yakalanan vatandaşların "Allah deprem" diyerek kendilerini dışarı atması güvenlik kamerasına yansıdı.