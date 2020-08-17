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İnatçı kedi çileden çıkardı

ARAÇLARIN KAPUTUNA GİREN YAVRU KEDİYİ ÇIKARMAK İÇİN TELEFONDAN KEDİ MELODİSİYLE ÇAĞIRDILAR, BAŞKA BİR KEDİ GETİRDİLER, SALAM VERDİLER, YİNE ÇIKMADI.

Genel 17.08.2020, 09:33
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İnatçı kedi çileden çıkardı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde araçların kaput ve motoruna giren yavru kedi, itfaiye ve vatandaşları çileden çıkardı. Araçların kaputuna giren yavru kediyi çıkarmak için melodi çalıp başka bir kedi getirdiler, salam verdiler ama kedi yine çıkmadı.

Olay Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin avlusunda meydana geldi. Fakültede sınava gelen bir vatandaşın aracının kaputunda kedi sesi gelmesiyle araç durdurularak, çevredeki vatandaşların yardımıyla yavru kediyi olduğu yerden çıkarmaya çalıştılar. İnatçı kedi olduğu yerden çıkmamakta direnerek onu çıkarmaya çalışan vatandaşları çileden çıkardı.

Araçtan araca girip çıktı

Vatandaşları yaklaşık 1 saat uğraştıran yavru kedi olduğu araçtan çıkıp başka bir aracın motoruna girdi. Girdiği diğer araçta da vatandaşları yaklaşık yarım saat uğraştıran inatçı kedi, o araçtan da çıkıp başka bir araca girdi. Vatandaşlar inatçı kediyi sakinleştirmek için alana başka bir kedi çağırarak, yere salam bıraktı. Aracın tekerinden kendini gösteren yavru kedi bir süre sonra yine aracın içine saklandı. Kedi kurtarma çabaları sonuçsuz kalan vatandaşlar, bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kedi melodisiyle çağırdılar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cep telefonundan araca doğru kedi melodisi dinleterek araca giren yavru kediyi sakinleştirmeye çalıştı. Telefondaki sese bir süre ‘Miyavlayarak’ karşılık veren inatçı kedi, bulunduğu yerden bir ara çıkar gibi olsa da yine aracın içerisine geri kaçtı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması ile yavru kedi olduğu yerden çıkarıldı. Kedinin çıktığını gören vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Kediye zarar gelmesin öğleye kadar uğraştılar

Sabahtan öğlene kadar kediyi araçlardan çıkarmakla uğraşan vatandaşlar, “İnatçı kedi sınava giren vatandaşların araçlarına girip çıkıyor. Kedinin aracında olduğundan habersiz olan vatandaşlar, sınavdan çıkıp arabalarıyla evlerine dönmek istediklerinde araçlarını çalıştırdıkları anda istemeden ve bilmeden kediye zarar verebilirler. O nedenle kediyi girdiği yerden çıkarmak için bu kadar çaba sarf ettik” dediler.

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