İmsak nedir? ne zaman başlar?

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların, sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma zamanına imsak deniliyor. Kelime manası, kendini tutmak, bir şeyden el çekmek olan imsakın, takvimlerde günlere ve illere göre başlama saatleri belirtilir.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

İMSAKTAN İFTAR VAKTİNE

İmsakın zıddı iftardır. İmsak vaktinin başlangıcı, tan yerinin ağarmasıyla başlar. Bu vakit, takvimlerde imsak vakti olarak gösterilmektedir. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar ibadet niyetiyle; yemeden, içmeden, küfürden, cinsî münasebetten ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek gerekmektedir.

İMSAK VAKTİ GİRİNCE SABAH NAMAZI KILINIR MI?

Sabah namazını kılmak için imsak saatine bakmanız gerekmektedir. İmsak vakti girdiği takdirde henüz ezan okunmamış olsa bile namazınızı kılmanızda sakınca yoktur.