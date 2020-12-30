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İmece geleneğiyle Bursa’da gönüller bir oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Bursa Gönüllü Hareketi’, günümüzde unutulmaya yüz tutan imece geleneğine hayat verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin çağrısıyla 400’e yakın vatandaş hizmet üretmeye gönüllü olurken, ilk olarak sahaya inen 35 kişilik gönüllü grubu, pandemi nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf için hazırlanan yardım kolilerini doldurma ve evlere dağıtımlarında aktif olarak görev aldı.

Genel 30.12.2020, 12:38
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İmece geleneğiyle Bursa’da gönüller bir oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Bursa Gönüllü Hareketi’, günümüzde unutulmaya yüz tutan imece geleneğine hayat verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin çağrısıyla 400’e yakın vatandaş hizmet üretmeye gönüllü olurken, ilk olarak sahaya inen 35 kişilik gönüllü grubu, pandemi nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf için hazırlanan yardım kolilerini doldurma ve evlere dağıtımlarında aktif olarak görev aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, bir süre önce gönüllülük kavramının toplumda daha geniş kitlelere yayılması hedefiyle ‘Bursa Gönüllü Hareketi’ni başlatmıştı. Gönüllülerin, evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, zabıta, kenti güzelleştirme, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gönüllü olarak hizmet etmesine imkan sağlayacak proje kısa sürede büyük ilgi gördü. Projeye katılmak için üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına ve farklı meslek gruplarına kadar 400’e yakın vatandaş başvuruda bulunurken, gönüllüler kervanının 35 kişilik ilk grubu, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımları için sahaya indi. Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iş yerlerini kapatan esnaf ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan gıda yardımı kolilerinin hazırlanmasında gönüllüler aktif görev aldı. Özenle hazırladıkları kolileri araçlara yükleyen gönüllüler, kolileri ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kadar teslim etti.

Dayanışma örneği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yardım kolilerinin hazırlanmasında görev alan gönüllüleri, ziyaret etti. Gönüllülerle sohbet edip, onlarla birlikte erzak kolileyen Başkan Aktaş, bu projede görev alan tüm gönüllülere teşekkür etti. Teknoloji çağının yaşandığı günümüzde maalesef beraberce iş yapma, gönüllü iş yapma gibi hasletlerin giderek kaybolduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Nerede ise abinin kardeşle dayanışma içerisinde olmadığı, evladın babasına destek olmadığı gibi durumları çok sık görmeye başladık. Bugün burada bu kavramları bir tarafa bırakarak gerçekten dayanışma içinde, imece usulü ile beraber iş yaparak, beraberce şehre ve ihtiyaç sahiplerine sahip çıkıyoruz. Çok güzel bir örneğini burada ortaya koymuş oluruz. Ben hangi konuyla alakalı olursa olsun gönüllü olarak şehre katkı verecek tüm kardeşlerimizin destek ve katkılarını beklediğimizi ifade ediyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreci Türkiye olarak dayanışma içinde atlatmaya çalışıyoruz. Vaka sayılarında düşüşler başladı. Temennimiz duamız yeni yılla beraber inşallah bu sürecin tamamen bertaraf olması” diye konuştu.

Empati duygusu gelişiyor

Büyükşehir’in gönüllüler kervanında yer alan Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şüheda Erçek, gönüllüler arasına seçilmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Yardımlaşma ve dayanışma etkinliklerinde bulunmanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Erçek, “Biliyorum ki ben birine yardım ettiğimde bunun karşılığını mutlaka alıyorum. Bu şekilde aynı zamanda empati duygusu da gelişiyor. Ben bu projeye kendim için, insanlar için değil Allah’ın rızasını kazanmak ve insanların yüzündeki o mutluluğu görmek için başvurdum. Bunlar sonra yapılacak diğer faaliyetlere de katılmak istiyorum” dedi.

Sosyal medya üzerinden gördüğü projeye hiç düşünmeden başvurduğunu belirten Eren Ari ise hem vatandaşlara hizmet etmek hem de belediyenin iş yükünü azaltmak için projede yer aldığını vurguladı.

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Pınar Birinci ise, “İnsanların pandemide ne kadar zor süreçte oldukları görünce evde boş durmak yerine bir faydam olabileceğini düşündüm ve bu projede gönüllü oldum. Bu bana bir işe yaradığını hissettiriyor. İnsanların mutlu olduğunu görünce biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.
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