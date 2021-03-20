İmamoğlu, Gülyalı belediyesine otobüs hediye etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu'nun Gülyalı ilçe Belediyesine bir otobüs hediye etti.



Ordu'nun 19 ilçesi arasında Seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı tek ilçe olan Gülyalı'ya Ekrem İmamoğlu'nun otobüs hediye etmesi sosyal medyada da geniş yer buldu.

Bilindiği gibi Ordu Giresun havalimanı Gülyalı ilçe sınırları içerisinde bulunuyor. Yerel seçim öncesi Ordu'yu ziyaret eden İmamoğlu, havaalanında vip uçuşuna izin verilmeyince tartışma çıkmış, İmamoğlu'nun Ordu valisine hakaret ettiği gerekçesiyle de dava açılmıştı.

Bu dava geçtiğimiz haftalarda sonuçlanmış ve Ekrem İmamoğlu günlük 20 TL'den 364 gün para cezası almıştı. İmamoğlu'nun Gülyalı'ya otobüs hediye etmesi bu anlamda takdir edildi. Gülyalı Belediyesinin otobüsü 16 km mesafedeki Ordu Gülyalı hattinda kullanması bekleniyor.