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İmamla kuzunun sevimli dostluğu

Bursa’da annesi ölen kuzu, kendisini biberonla besleyen imamın yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Genel 04.04.2021, 09:45 04.04.2021, 10:04
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İmamla kuzunun sevimli dostluğu

Bursa’da annesi ölen kuzu, kendisini biberonla besleyen imamın yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Karacabey ilçesinin Uluabat köyünde imamlık yapan Zübeyir Demirkaya, annesi doğumda ölen minik kuzuyu satın aldı. Çocuğu gibi büyüttüğü ve şu an 45 günlük olan minik kuzu imamın peşinden ayrılmıyor. İmam nereye giderse kuzu da peşinden onu takip ediyor. İmamın peşinde gezen minik kuzuyu gerenler ise bu büyük dostluğu hayranlıkla izliyor.

Minik kuzunun peşini bırakmadığını ifade eden imam Zübeyir Demirkaya, "Kuzunun annesi doğumda ölmüş. Ben bu kuzuyu satın aldım. Biberonla besliyorum. Şu an 45 günlük oldu. Peşimden ayrılmıyor. Nereye gitsem peşimden geliyor. Ailemizin bir ferdi gibi oldu. Peşimde kuzunun gezdiğini gören cemaat büyük şaşkınlık yaşıyor. Kuzuyu ailemizin bir ferdi gibi görüyoruz" dedi.
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